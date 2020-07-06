Наймодніші сонцезахисні окуляри 2020 року: поради, як мати стильний вигляд
Модні сонцезахисні окуляри 2020 року.
Стилістка-іміджмейкерка Тетяна Виноградова розповіла про основні тренди на сонцезахисні окуляри в 2020 році.
Стильними порадами вона поділилась на своїй сторінці в Instagram. За словами стилістки, при виборі окулярів головне враховувати форму обличчя.
Окуляри оверсайз
Мода на оверсайз дісталася і до окулярів. Справжній хіт 2020 року – гіперсайз в оправах сонцезахисних окулярів. Форми трендових окулярів вибирати можна різноманітні – квадратні й круглі, незвичайна геометрія і метелики. Проте слід пам'ятати, що така модель підійде не кожній.
Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova
Авіатори
Класичні авіатори характеризуються тонкою металевою оправою з чорними або коричневими лінзами. Особливо модними влітку 2020 року будуть моделі з яскравими кольоровими лінзами. Таке рішення додасть в образ легкості та невимушеності.
Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova
Круглі окуляри
Ще один безперечний хіт – круглі окуляри. Підійдуть не всім, але приміряти варто! Власницям овальної і трикутної форми обличчя така оправа, безсумнівно, підійде.
Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova
Прямокутні окуляри
Масивна пластикова оправа додасть легкості великим прямокутним окулярами і не буде виглядати "тяжким" елементом в образі. Вона може бути безбарвною або прозорою в рожевих чи блакитних тонах.
Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova
Омбре
Лінзи омбре можуть використовуватися в будь-яких моделях і мати найрізноманітніші колірні рішення. Вибір залежить виключно від смаку і вподобань людини.
Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova
Котяче око
Ця модель є дуже жіночною, вона не позбавлена елегантності, виглядає дуже привабливо і красиво. Вона універсальна – такі окуляри стануть відмінним доповненням, як для ділового образу, так і для повсякденного.
Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova
Вузькі окуляри з 90-х
Такі окуляри підійдуть далеко не всім. Відмінно поєднаються під спортивні образи – худі, велосипедки і спортивне взуття.
Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova
Креативні форми
Все залежить від фантазії, оригінальності й сміливості. Тут скоріше йдеться не про моду, а про бажання людини виглядати не як всі.
Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova
Скріншот Instagram @stylist_vinogradova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, які спідниці носити влітку 2020 року.