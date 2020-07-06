Наймодніші сонцезахисні окуляри 2020 року: поради, як мати стильний вигляд

Стилістка-іміджмейкерка Тетяна Виноградова розповіла про основні тренди на сонцезахисні окуляри в 2020 році.

Стильними порадами вона поділилась на своїй сторінці в Instagram. За словами стилістки, при виборі окулярів головне враховувати форму обличчя.

Окуляри оверсайз

Мода на оверсайз дісталася і до окулярів. Справжній хіт 2020 року – гіперсайз в оправах сонцезахисних окулярів. Форми трендових окулярів вибирати можна різноманітні – квадратні й круглі, незвичайна геометрія і метелики. Проте слід пам'ятати, що така модель підійде не кожній.

Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Авіатори

Класичні авіатори характеризуються тонкою металевою оправою з чорними або коричневими лінзами. Особливо модними влітку 2020 року будуть моделі з яскравими кольоровими лінзами. Таке рішення додасть в образ легкості та невимушеності.

Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Круглі окуляри

Ще один безперечний хіт – круглі окуляри. Підійдуть не всім, але приміряти варто! Власницям овальної і трикутної форми обличчя така оправа, безсумнівно, підійде.

Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Прямокутні окуляри

Масивна пластикова оправа додасть легкості великим прямокутним окулярами і не буде виглядати "тяжким" елементом в образі. Вона може бути безбарвною або прозорою в рожевих чи блакитних тонах.

Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Омбре

Лінзи омбре можуть використовуватися в будь-яких моделях і мати найрізноманітніші колірні рішення. Вибір залежить виключно від смаку і вподобань людини.

Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Котяче око

Ця модель є дуже жіночною, вона не позбавлена ​​елегантності, виглядає дуже привабливо і красиво. Вона універсальна – такі окуляри стануть відмінним доповненням, як для ділового образу, так і для повсякденного.

Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Вузькі окуляри з 90-х

Такі окуляри підійдуть далеко не всім. Відмінно поєднаються під спортивні образи – худі, велосипедки і спортивне взуття.

Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Креативні форми

Все залежить від фантазії, оригінальності й сміливості. Тут скоріше йдеться не про моду, а про бажання людини виглядати не як всі.

Модні сонцезахисні окуляри 2020 Instagram @stylist_vinogradova

Скріншот Instagram @stylist_vinogradova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, які спідниці носити влітку 2020 року.