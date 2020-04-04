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4 квітня • оновлено в 11:09
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Наймодніші джинси весни 2020: з чим їх носити

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Облягаючі джинси-скінни давно покинули модні тренди. Їх слід замінити на більш сучасну і популярну модель - джинси-банани.

Такий фасон називають "balloon fit", оскільки штани виглядають злегка надутими, як повітряна куля. Джинси-банани також мають високу посадку і укорочені штанини, за рахунок чого ця модель підходить різним типам фігури, пише Cosmopolitan.

Наймодніші джинси весни 2020: з чим їх носити

Зі светром

Блакитні джинси-банани і молочний светр - ідеальне комбо, особливо, якщо це короткий фактурний джемпер, який легко заправити в штани.

Наймодніші джинси весни 2020: з чим їх носити

cosmo.com.ua

З жакетом

Елегантно доповнити джинси-банани вийде класичним костюмним жакетом.

Наймодніші джинси весни 2020: з чим їх носити

cosmo.com.ua

З ошатним топом

Ефектний топ на одне плече, довгі сережки, а босоніжки з тонкими ремінцями ідеально збалансують об'ємний верх.

Наймодніші джинси весни 2020: з чим їх носити

cosmo.com.ua

З джинсової сорочкою

Носити денім з ніг до голови - це красиво і актуально. Але можна піти далі і створити ідеальний монохромний образ.

Наймодніші джинси весни 2020: з чим їх носити

cosmo.com.ua

З пишною блузою

Сорочка з пишними плечима в даному випадку не просто виділяється, а робить акцент на талії і коригує фігуру.

Наймодніші джинси весни 2020: з чим їх носити

cosmo.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.

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Автор
Марія Дідик
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