Наймодніші джинси весни 2020: з чим їх носити

Облягаючі джинси-скінни давно покинули модні тренди. Їх слід замінити на більш сучасну і популярну модель - джинси-банани.
Такий фасон називають "balloon fit", оскільки штани виглядають злегка надутими, як повітряна куля. Джинси-банани також мають високу посадку і укорочені штанини, за рахунок чого ця модель підходить різним типам фігури, пише Cosmopolitan.
Зі светром
Блакитні джинси-банани і молочний светр - ідеальне комбо, особливо, якщо це короткий фактурний джемпер, який легко заправити в штани.
cosmo.com.ua
З жакетом
Елегантно доповнити джинси-банани вийде класичним костюмним жакетом.
cosmo.com.ua
З ошатним топом
Ефектний топ на одне плече, довгі сережки, а босоніжки з тонкими ремінцями ідеально збалансують об'ємний верх.
cosmo.com.ua
З джинсової сорочкою
Носити денім з ніг до голови - це красиво і актуально. Але можна піти далі і створити ідеальний монохромний образ.
cosmo.com.ua
З пишною блузою
Сорочка з пишними плечима в даному випадку не просто виділяється, а робить акцент на талії і коригує фігуру.
cosmo.com.ua
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