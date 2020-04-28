На які речі в гардеробі не можна шкодувати грошей: топ-3

Багато речей, могли б прослужити вам значно довше, якби були зроблені з більш якісного матеріалу. Рішення витратити суму трохи менше - не завжди вдале, оскільки часом все-таки краще заплатити за якість і власний комфорт.

Про те, на які речі не варто шкодувати грошей пише "Рамблер".

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Шкіряна сумка

Хорошу шкіряну сумку можна знайти в не дуже популярних магазинах за прийнятною ціною. Зверніть увагу на модель, яка буде актуальна ще кілька сезонів. Вибирайте аксесуар базових і універсальних кольорів: чорний, коричневий, бежевий, темно-синій.

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Сонцезахисні окуляри

Якісні сонцезахисні окуляри не тільки протримаються довго, вони не зашкодять очам. У дешевих окулярах використовують лінзи, які не захищають очі від сонця.

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Демісезонне взуття

Взуття може бути з будь-якого матеріалу - шкіри, замші, але головне полягає в тому, щоб вона збігалася з вашими потребами і гардеробом.

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Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яке взуття буде популярним навесні та влітку 2020 року. А також, які моделі зіпсують будь-який образ.

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