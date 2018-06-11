"Мрія кролика Роджера в старості": Ксенія Собчак причепурилася на "МУЗ-ТВ"

Телеведуча і журналістка Ксенія Собчак продемонструвала ефектні образи на премії "МУЗ-ТВ 2018. Трансформація", ведучими якої також стали Дмитро Нагієв, Максим Галкін і Настя Івлеева.

За вечір Собчак змінила п'ять образів. Ксенія позувала в білій сукні з пишною спідницею від ENTELEY, в вбранні, прикрашеному пір'ям від Marchesa, червоній сукні зі спущеними плечима від ESTER ABNER і спідниці з кристалами від Alexander Terekhov.

Ксенія Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сама Собчак деякі вбрання прокоментувала так - "Мрія кролика Роджера в старості", "Мрія заможного Індуса", "Білий лебідь на праці".

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кіркоров п оджег Собчак і "проколов" Бузову на премії "МУЗ-ТВ" . Режисером-постановником премії цього разу став хореограф Андрій Цар (колишній цивільний чоловік Світлани Лободи).