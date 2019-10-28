Модний манікюр зима 2019-2020: головні тренди сезону

Коли мова заходить про зимовий манікюр, більшість варіантів дизайну нігтів асоціюється зі сніжинками і новорічною тематикою. Але крім подібних ідей є безліч не менш цікавих і гідних альтернатив, які не можна обійти стороною.
OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового манікюру на зиму 2019-2020.
Однотонний манікюр
Такі улюблені дівчатами червоний, бордовий, синій, чорний, сірий і бежевий кольори в оновлених відтінках стануть новими трендами холодного сезону. Зазначимо, що такий манікюр буде виглядати дуже елегантно.
Фото: pix-feed.com
Фото: pix-feed.com
Фото: blog.pokupon.ua
Фото: blog.pokupon.ua
Фото: instagram / paintboxnails
Манікюр з блискітками
Незмінний тренд, який буде завжди актуальний і популярний взимку — манікюр з блискітками. Він допоможе зробити ваш образ яскравішим і більш ефектним.
Фото: bestmanikyur.ru
Фото: lady.tochka.net
Фото: instagram/paintboxnails
Фото: nastroenie.plus
Фото: ledixbeauty.ru
В'язаний манікюр
В'язаний манікюр — це унікальна і найцікавіша новинка в нейл-арті, яка допоможе вам бути в тренді взимку 2019-2020 років. А також відчувати тепло і затишок навіть в люту пору, адже він ідеально підійде під светри, шапочки і рукавиці.
Фото: stylenews.ru
Фото: ledixbeauty.ru
Фото: ledixbeauty.ru
Фото: news-intime.ru
Фото: news-intime.ru
Манікюр з малюнками
Красиві візерунки, сніжинки та інші малюнки зроблять зимовий манікюр ще цікавішим і більш шикарним. Зазначимо, що найкраще їх наносити на однотонний лак.
Фото: topxstyle.ru
Фото: topxstyle.ru
Фото: topxstyle.ru
Фото: topxstyle.ru
Фото: ledixbeauty.ru
Металік
Лак кольору металік додасть вашому образу особливого шику. Дрібний шиммер на нігтях буде особливо яскраво і розкішно виглядати в зимову пору.
Фото: pinme.ru
Фото: cosmolash.com
Фото: glamadvice.ru
Фото: glamadvice.ru
Фото: modnail.ru
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