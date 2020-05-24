Головна Новини
25 травня • оновлено в 03:16
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Модний манікюр на літо 2020: свіжі ідеї з фото

1.2т
Читати матеріал російською

Літній манікюр дуже близький до весняного, але в той же час має свої особливості. Зокрема, він відрізняється більш яскравими квітами і різноманітністю малюнків.

Так, яскравий френч і різноманітні яскраві принти стануть головним трендом літа 2020. Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL публікує найсвіжіші ідеї для модного літнього манікюру.

Яскравий френч

Французький манікюр, як завжди, залишається в моді. Тільки цього разу він буде більш яскравим і насиченим.

Френч на літо

Френч на літо

like-myself.ru

Кольоровий френч 2020

Кольоровий френч 2020

lifestylewomens.ru

Соковиті літні принти

Особливо актуально на нігтях влітку виглядають різноманітні тематичні принти: фрукти, ягоди, квіти – все, на що вистачить фантазії.

Манікюр з кавунами

Манікюр з кавунами

lifestylewomens.ru

Манікюр з ананасами

Манікюр з ананасами

like-myself.ru

Манікюр з кокосами

Манікюр з кокосами

like-myself.ru

Манікюр з цитрусами

Манікюр з цитрусами

like-myself.ru

Манікюр з лимонами

Манікюр з лимонами

like-myself.ru

Дизайн нігтів з кавунами

Дизайн нігтів з кавунами

like-myself.ru

Найкращі ідеї для манікюру

Найкращі ідеї для манікюру

lifestylewomens.ru

Манікюр з малюнком

Манікюр з малюнком

lifestylewomens.ru

Манікюр з квітами

Манікюр з квітами

like-myself.ru

Мазки на нігтях і акварельний манікюр

Такий оригінальний дизайн для нігтів підійде для будь-якої ситуації.

Мазки на нігтях

Мазки на нігтях

instagram.com/wings_beauty_space

Акварельний манікюр

Акварельний манікюр

instagram.com/wings_beauty_space

Море, пальми, пляж

Море, пляж, пісок, хвилі, пальми: все, що асоціюється з літом і відпусткою, можна сміливо зображати на нігтях.

Літній манікюр 2020

Літній манікюр 2020

like-myself.ru

Манікюр з пальмами

Манікюр з пальмами

like-myself.ru

Френч з малюнком моря

Френч з малюнком моря

instagram.com/nails_yana_alushta

Горошок, краплі, роса

Для любительок романтики підійде ніжний манікюр з малюнком в горошок або росою на нігтях.

Манікюр з росою

Манікюр з росою

instagram.com/dasha_nogotok/

Манікюр у горошок

Манікюр у горошок

instagram.com/kalytastudio

Геометричні малюнки

Стильна геометрія і різноманітні візерунки також будуть одним з хітів у манікюрі влітку 2020 року.

Геометричні малюнки на нігтях

Геометричні малюнки на нігтях

like-myself.ru

Візерунки на нігтях

Візерунки на нігтях

instagram.com/helen_bringsluck

Модний манікюр на літо

Модний манікюр на літо

like-myself.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, який манікюр не варто робити влітку 2020: названі антитренди.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "новини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна
Теги
Краса Мода Стиль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Lady Мода

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги