Модний манікюр на літо 2020: свіжі ідеї з фото

Літній манікюр дуже близький до весняного, але в той же час має свої особливості. Зокрема, він відрізняється більш яскравими квітами і різноманітністю малюнків.
Так, яскравий френч і різноманітні яскраві принти стануть головним трендом літа 2020. Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL публікує найсвіжіші ідеї для модного літнього манікюру.
Яскравий френч
Французький манікюр, як завжди, залишається в моді. Тільки цього разу він буде більш яскравим і насиченим.
Френч на літо
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Кольоровий френч 2020
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Соковиті літні принти
Особливо актуально на нігтях влітку виглядають різноманітні тематичні принти: фрукти, ягоди, квіти – все, на що вистачить фантазії.
Манікюр з кавунами
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Манікюр з ананасами
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Манікюр з кокосами
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Манікюр з цитрусами
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Манікюр з лимонами
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Дизайн нігтів з кавунами
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Найкращі ідеї для манікюру
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Манікюр з малюнком
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Манікюр з квітами
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Мазки на нігтях і акварельний манікюр
Такий оригінальний дизайн для нігтів підійде для будь-якої ситуації.
Мазки на нігтях
instagram.com/wings_beauty_space
Акварельний манікюр
instagram.com/wings_beauty_space
Море, пальми, пляж
Море, пляж, пісок, хвилі, пальми: все, що асоціюється з літом і відпусткою, можна сміливо зображати на нігтях.
Літній манікюр 2020
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Манікюр з пальмами
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Френч з малюнком моря
instagram.com/nails_yana_alushta
Горошок, краплі, роса
Для любительок романтики підійде ніжний манікюр з малюнком в горошок або росою на нігтях.
Манікюр з росою
instagram.com/dasha_nogotok/
Манікюр у горошок
instagram.com/kalytastudio
Геометричні малюнки
Стильна геометрія і різноманітні візерунки також будуть одним з хітів у манікюрі влітку 2020 року.
Геометричні малюнки на нігтях
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Візерунки на нігтях
instagram.com/helen_bringsluck
Модний манікюр на літо
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Раніше OBOZREVATEL розповідав, який манікюр не варто робити влітку 2020: названі антитренди.
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