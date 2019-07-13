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Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

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Акуратний, в міру лаконічний і доглянутий манікюр — must-have для будь-якої дівчини. Він дозволяє вдало завершити образ і надати йому необхідний шарм.

OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового нейл-арту на 2019 рік.

Неон

Неонові нігті — одні з головних нейл-трендів 2019 року. У такого покриття є одна особливість: вдень манікюр буде виглядати яскраво, а ввечері і вночі — нігті можуть світитися. Так що, якщо ви хочете виділятися — вибирайте неоновий манікюр.

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: beautify.com.ua

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: mirlady.com

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: vplate.ru

Червоний

Червоний — один з найпопулярніших і разом з тим класичних відтінків, який з року в рік завжди буде актуальним. Він допоможе зробити будь-який образ витонченим і стильним.

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: kleo.ru

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: kleo.ru

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: kleo.ru

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Омбре

Один з найпопулярніших трендів в нейл-арті 2019 року — ефект омбре на нігтях. Такий варіант ідеально підійде як для повсякденного манікюру, так і для святкового. А ще незаперечний плюс градієнта в тому, що він візуально подовжує нігті.

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Перловий

Манікюр з легким перламутровим сяйвом був в моді в минулому році і є незаперечним трендом у 2019. Такий варіант нейл-арту виглядатиме стильно, ніжно і досить стримано. Також він підійде до будь-якого образу.

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: makeup.ru

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: makeup.ru

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: instagram / em.manicure

Чорно-білий

Чорно-біла комбінація — найбільш відомий тренд у 2019 році. Він зустрічається в дизайнерських колекціях жіночого одягу, взуття, і в манікюрному мистецтві. Зазначимо, що чорно-білий манікюр є відмінним вибором для доповнення вечірнього вбрання.

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: womenshealth.su

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: womans.ws

Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: womans.ws

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