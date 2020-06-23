Модні помилки, яких припускаються жінки з широкими стегнами: що не потрібно носити

Приховати широкі стегна може кожна жінка – для цього лише потрібно правильно підібрати одяг. Однак найчастіше модниці не знаю, як ефектно подавати свої особливості й допускають модні помилки, які псують їхній зовнішній вигляд.

У зв'язку з цим "Рамблер" розповів, який одяг точно не прикрасить власниць пишних форм. А також зазначив, який правильно носити.

Щільна фактура в області стегон

Штани з важкого матеріалу на зразок вельвету, грубого деніму і твіду візуально збільшують стегна і роблять їх пухкими. Тому експерти радять вибирати жінкам прямі штани з костюмної тканини у вертикальну смужку.

джерело – yapokupayu.ru

А-подібна спідниця

Пряма широка спідниця також візуально повнить і збільшує стегна. Тому власницям пишних форм варто звернути увагу на спідниці з асиметричним подолом.

джерело – yapokupayu.ru

Джинси скінні

Скінні підкреслюють контраст між досить стрункими ногами й широкими стегнами. Візуально звузити стегна допоможуть: класичні штани або джинси розкльошені від коліна.

джерело – yapokupayu.ru

Декоративні елементи в області стегон

Блиск, стрази, декор та вишивка привертають увагу до великих стегон. Експерти зазначають, що замаскувати проблемну зону можна за допомогою однотонних штанів або спідниць без декоративних елементів.

джерело – yapokupayu.ru

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