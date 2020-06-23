Модні помилки, яких припускаються жінки з широкими стегнами: що не потрібно носити
Приховати широкі стегна може кожна жінка – для цього лише потрібно правильно підібрати одяг. Однак найчастіше модниці не знаю, як ефектно подавати свої особливості й допускають модні помилки, які псують їхній зовнішній вигляд.
У зв'язку з цим "Рамблер" розповів, який одяг точно не прикрасить власниць пишних форм. А також зазначив, який правильно носити.
Щільна фактура в області стегон
Штани з важкого матеріалу на зразок вельвету, грубого деніму і твіду візуально збільшують стегна і роблять їх пухкими. Тому експерти радять вибирати жінкам прямі штани з костюмної тканини у вертикальну смужку.
джерело – yapokupayu.ru
А-подібна спідниця
Пряма широка спідниця також візуально повнить і збільшує стегна. Тому власницям пишних форм варто звернути увагу на спідниці з асиметричним подолом.
джерело – yapokupayu.ru
Джинси скінні
Скінні підкреслюють контраст між досить стрункими ногами й широкими стегнами. Візуально звузити стегна допоможуть: класичні штани або джинси розкльошені від коліна.
джерело – yapokupayu.ru
Декоративні елементи в області стегон
Блиск, стрази, декор та вишивка привертають увагу до великих стегон. Експерти зазначають, що замаскувати проблемну зону можна за допомогою однотонних штанів або спідниць без декоративних елементів.
джерело – yapokupayu.ru
Раніше OBOZREVATEL розповів про моделі взуття, які зіпсують будь-який образ.