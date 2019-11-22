Модні помилки, які підкреслюють недоліки фігури: що не треба носити

Незалежно від типу фігури, всі недоліки можливо приховати за допомогою одягу, якщо розуміти, як працюють ті чи інші корекційні техніки.

Про те, які модні помилки роблять дівчата з пишними стегнами пише "Cosmopolitan".

Неправильна посадка

Якщо природа нагородила пишними стегнами, то ідеальна посадка - на талії. Занижені штани і джинси підкреслять обсяг і привернуть додаткову увагу. Вибирайте моделі з високою посадкою і вільні в стегнах: каррот, банани, кльош.

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Скінні не підтягують

Існує міф серед жінок, що вузькі джинси здатні "підтягти" фігуру і зробити стегна візуально стрункішими. На жаль, це не так. Щільно прилегла тканину підкреслить зайве і ноги виглядатимуть тоненькими, а тіло - непропорційним.

cosmo.ru

Куртка до середини стегна

Моделі такої довжини візуально ріжуть силует, порушуючи пропорції тіла. В результаті ніжки здаються коротшими, а стегна - ширшими.

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Декоративні елементи

Будь який додатковий декор в області стегон додасть обсягу.

cosmo.ru

Чоботи нижче коліна

Щоб стегна здавалися стрункішими, необхідно витягнути силует і забезпечувати плавний перехід від верху до низу, а чоботи які закінчуються до коліна - "ріжуть" силует.

cosmo.ru

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