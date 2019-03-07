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Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

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Необхідність купівлі весняного взуття завжди настає раптово. Багато жінок вважають за краще залишати чоботи або ботильйони з осені, абсолютно не звертаючи уваги на те, що тренди змінюються і після зими слід вибирати щось світлих відтінків і незвичайних форм.

У весняних колекціях 2019 року на подіумах панували ботильйони на геометричних підборах, всілякі черевики в стилі вестерн, футуристичні пари, шнурівка з нульових і грубі черевики в стилі гранж, пише Vogue.ua.

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

pexels.com

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Ботильйони на химерних підборах цієї весни обов'язково повинні бути в гардеробі у кожної модниці. Так, трикутний, циліндричний, ламаний, вигнутий, блискучий або імітуючий дерево каблук створить навіть із самої мінімалістичної пари справжній арт-об'єкт.

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Шнурівка – головний взуттєвий тренд нульових знову на піку популярності.

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Черевики в стилі вестерн не повинні залишати гардероби модниць в новому сезоні.

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Пластик не залишає модні рейтинги цієї весни. Не обов'язково жертвувати власним комфортом, одягнувши чистий пластик. Досить буде декількох вставок PVC-матеріалу або прозорого пластикового підбора.

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Грубі черевики в стилі гранж – будуть стильно виглядати як з легкими сукнями, посипаними квітковим принтом, так і з потертими джинсами і футболкою з емблемою улюбленого рок-гурту.

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Прихильницям класики варто звернути увагу на моделі з незвичайних матеріалів з відкритим носком.

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

У новому сезоні весна-літо 2019 сміливо можна робити ставку на білі черевики або ботильйони. Не саме практичне взуття, але зате дуже красиве.

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, редактори Hypebae проаналізували покази провідних брендів під час минулих тижнів моди і виявили найбільш затребувані тренди 2019 року. Так, за словами інсайдерів, найпопулярнішим верхнім одягом стало пальто зі штучного хутра.

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