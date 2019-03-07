Модне взуття весною 2019: що купити в цьому сезоні

Необхідність купівлі весняного взуття завжди настає раптово. Багато жінок вважають за краще залишати чоботи або ботильйони з осені, абсолютно не звертаючи уваги на те, що тренди змінюються і після зими слід вибирати щось світлих відтінків і незвичайних форм.

У весняних колекціях 2019 року на подіумах панували ботильйони на геометричних підборах, всілякі черевики в стилі вестерн, футуристичні пари, шнурівка з нульових і грубі черевики в стилі гранж, пише Vogue.ua.

pexels.com

Ботильйони на химерних підборах цієї весни обов'язково повинні бути в гардеробі у кожної модниці. Так, трикутний, циліндричний, ламаний, вигнутий, блискучий або імітуючий дерево каблук створить навіть із самої мінімалістичної пари справжній арт-об'єкт.

vogue.ua

vogue.ua

Шнурівка – головний взуттєвий тренд нульових знову на піку популярності.

vogue.ua

vogue.ua

Черевики в стилі вестерн не повинні залишати гардероби модниць в новому сезоні.

vogue.ua

vogue.ua

Пластик не залишає модні рейтинги цієї весни. Не обов'язково жертвувати власним комфортом, одягнувши чистий пластик. Досить буде декількох вставок PVC-матеріалу або прозорого пластикового підбора.

vogue.ua

vogue.ua

Грубі черевики в стилі гранж – будуть стильно виглядати як з легкими сукнями, посипаними квітковим принтом, так і з потертими джинсами і футболкою з емблемою улюбленого рок-гурту.

vogue.ua

vogue.ua

Прихильницям класики варто звернути увагу на моделі з незвичайних матеріалів з відкритим носком.

vogue.ua

vogue.ua

У новому сезоні весна-літо 2019 сміливо можна робити ставку на білі черевики або ботильйони. Не саме практичне взуття, але зате дуже красиве.

vogue.ua

vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, редактори Hypebae проаналізували покази провідних брендів під час минулих тижнів моди і виявили найбільш затребувані тренди 2019 року. Так, за словами інсайдерів, найпопулярнішим верхнім одягом стало пальто зі штучного хутра.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!