Модне взуття 2021-го року: названо трендові моделі
У 2021 році в моду повертається взуття з гострим носком. Така модель повинна бути у кожної представниці жіночої статі і в ній ви будете виглядати шикарно.
Крім того, в трендах залишаються босоніжки з ланцюгами, а також домашні тапочки з хутром, в яких можна ходити по вулиці. Детальніше про популярні моделі – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.Домашні тапочки з хутром
У новому році хутряне взуття залишається в тренді, так як воно дуже зручне і практичне. Свою варіацію показали такі відомі бренди як Gucci, Eckhaus Latta в колаборації з UGG Australia, Rosetta Getty, Nanushka і багато інших.
Головною перевагою босоніжок на танкетці і платформі є їх зручність і можливість завершувати елегантні сети. Взуття через палець або сланці можна носити як із шкіряними речами, так і сукнями або навіть брючними костюмами.
Таке взуття прикрасить не тільки кисті улюбленими аксесуарами, а й щиколотки. А масивні ланцюги сподобаються прихильницям максималізму. Подібні моделі зроблять будь-який образ ще краще.
Гострий носок залишається модним трендом у 2021 році. У моді будуть високі чоботи і укорочені ботильйони з широкою гомілкою і загостреним носком.
У 2021 році в тренді будуть чоботи для верхової їзди з широкою гомілкою, які можна носити не тільки на заміських ранчо, але і в мегаполісах. Незважаючи на те, що сучасна мода виступає за максимальну свободу стилю, у жокейських чобіт є обов'язкові елементи: матова шкіра, чорно-коричнева палітра, одвороти або невеликі потертості.
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