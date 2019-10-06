"Модна наша!" Молодіжний образ Пугачової розбурхав шанувальників

Примадонна Алла Пугачова засвітилася на 82-му дні народженні подруги Аліни Редель у молодожном образі.

70-річна артистка вибрала для свята кросівки, сумку через плече та білосніжну сукню-балахон вільного крою.

Крім Алли Борисівни, на заході була присутня її дочка Крістіна Орбакайте, яка вбралася в чорну спідницю, білий топ та чоботи.

"Алиночка! Ми бажаємо тобі здоров'я, щастя і довгих років життя! Радуй нас", – привітала примадонна свою подругу.

Алла Пугачова в кросівках instagram / alla_borisovna_fan15

Користувачі оцінили образ Пугачової на святі. В цілому, вбрання оцінили позитивно, хоча зачіску розкритикували.

"Модна наша в кросівках", "Ну на голові-то", "Ноги дуже гарні", "Красуня наша", "Аллочка зе бест", – відреагували в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали кадри з Пугачовою без фотошопу. Шанувальники були в шоці.

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