Модна битва: Тіна Кароль і Белла Хадід вибрали однакові топи

Співачці Тіні Кароль і супермоделі Беллі Хадід припали до смаку однакові топи від ультрамодного бренду OFF-WHITE.

Днями Кароль представила нову композицію під назвою "Мужчина моей мечты".

Після прем'єри поп-діва потрапила в об'єктив відомого street-style фотографа Євгена Коваленка.

Тіна Кароль Фото: Євген Коваленко

Тіна постала в спортивному топі із застібкою спереду, вартістю 405 євро, і чорній атласній спідниці-міді з розрізом від Esteban Cortazar. Своє ефектне вбрання Кароль доповнила маленькою сумочкою від Givenchy і чорними босоніжками.

Супермодель Белла Хадід поєднала модний топ з джинсами українського бренду Ksenia Schnaider. У такому образі Белла була помічена на вечірці в рамках Тижня моди в Парижі в минулому році.

Белла Хадід Фото: instagram.com/bellahadid

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тіна Кароль випустила радіо версію пісні "Мужчина моей мечты і відеокліп на неї.