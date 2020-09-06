Мода на шкільні дипломати в СРСР підкорювала учнів: архівні фото

Дипломати залишалися в моді фактично до кінця існування СРСР. Фото: 20th.su / History Files

Шкільні дипломати увійшли в моду в СРСР у 80-х роках, потіснивши звичні портфелі та сумки.

Так, модний аксесуар, що перекочував у народні маси від політичної еліти, був мрією багатьох школярів.

Особливою популярністю користувалися дипломати з натуральної шкіри, в деяких з них на застібці навіть був код. Однак вони були занадто громіздкими для школярів.

У більшості дітей були дипломати з дерматину або пластмаси, з пластмасовою ручкою і з одним-двома відділеннями. Свої дипломати діти намагалися прикрасити різноманітними наклейками.

Дипломати залишалися в моді фактично до кінця існування СРСР, коли на ринок стали надходити перші імпортні рюкзачки та пластикові пакети.

Шкільні дипломати в СРСР увійшли в моду у 80-х роках Фото: 20th.su

Найбільше серед дітей в СРСР цінувалися шкіряні шкільні дипломати Фото: pikabu.ru

Дипломати в СРСР використовували замість сумок і рюкзаків Фото: History Files / Telegram

Шкільні дипломати в СРСР прикрашали різними наклейками Фото: 20th.su

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі порівняли дівчат в США і в СРСР у 80-х роках. Читайте також, як гналися за модою за часів пізнього СРСР: перешиті труси, гетри, яскраві кульки.

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