Мода 2020: які брючні костюми підійдуть повним жінкам. Фото

Деякі жінки роблять помилку, вважаючи, що повноту потрібно приховувати за безформними балахонами. Але такий вибір лише посилює проблему.

Про те, як вибрати пишним дамам ідеальний брючний костюм на осінь 2020 року, розповість OBOZREVATEL.

Костюм із басками

Особливість костюма з басками в тому, що вона робить талію жінки тоншою, завдяки своїй конструкції. Баска з'єднує воєдино спідницю (або штани) та жакет, робить образ елегантним і романтичним. Таку модель варто обирати у напівприталеному варіанті. На руку пишним дамам зіграють також актуальні у 2020 році монохромні образи.

Крім того, недоліки фігури допоможуть приховати моделі з вертикальними лініями, візерунками та смужками.

Сукня-костюм

Найчастіше, комплекти для пишних дам мають форму приталеної сукні-футляра та вишуканого жакета. Така модель допоможе приховати повні руки та живіт, водночас сформує талію. Також жінкам із типом фігури "яблуко" найкраще обирати сукні з довжиною вище коліна – цей "трюк" зробить ноги стрункішими.

Що стосується кольору, то актуальними 2020 року будуть сукні-костюми базових відтінків.

Класична модель костюма

Для повсякденного носіння повним жінкам варто обрати костюм, що складається зі штанів та піджака. Це найбільш універсальна і комфортна модель, вона підійде для будь-якого типу фігури.

Штани можуть бути широкими або прямими. Останній варіант підійде власницям струнких ніжок. Що стосується піджака, то найкраще пишним дамам обирати напівприталену модель, після чого слід підкреслити талію за допомогою стильного ременя.

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