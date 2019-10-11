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11 жовтня • оновлено в 13:15
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Мода 2019: названі головні тренди осені

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Щоб ваші образи цієї осені не отримали репутацію антитрендових, зверніть увагу на речі та аксесуари, актуальні зараз.

OBOZREVATEL зібрав добірку найбільш модних рішень на осінній сезон 2019.

Кейп

Пальто-накидка кейп — один з гарячих трендів поточного сезону. Ви можете вибрати варіант до душі: з застібкою-ґудзиком біля горла, на блискавці, з капюшоном, прорізом для рук або без. Зазначимо, що кейп відмінно виглядатиме в ділових і романтичних луках, надаючи жіночності і елегантності зовнішньому вигляду.

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: differed.ru

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: fashion-woman.com

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: fashion-woman.com

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Шкіряні штани

Шкіряні штани для жінок в осінньому сезоні стали одним з обов'язкових елементів модного гардероба. Зазначимо, що вони популярні в чорному, бежевому і бордовому кольорі. Також в особливій пошані — завищена лінія талії.

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: vogue.ua

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: vogue.ua

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: vogue.ua

Козаки

Особливо популярним зараз також є взуття козаки. Їх можна одягати з джинсами, сукнями оверсайз, пальто і сорочками.

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: vogue.ru

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: lady.tochka.net

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: cosmo.ru

Ремінь на талії

Акцент на талії — найочевидніший тренд осені-2019. Підперізуйте широкими ременями піджаки, плащі і навіть пальто.

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: beauty.ua

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: beauty.ua

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: beauty.ua

Сумка на поясі

Тенденції модних сумок осені багато в чому повторюють весняно-літні тренди. Ось і поясні сумочки як і раніше актуальні. Зазначимо, що вони підійдуть під будь-який образ.

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото з Instagram

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото з Instagram

Мода 2019: названі головні тренди осені

Фото: women-tusovka.ru

Раніше OBOZREVATEL запропонував підбірку трендових суконь на осінь 2019 року.

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