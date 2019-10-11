Мода 2019: названі головні тренди осені

Щоб ваші образи цієї осені не отримали репутацію антитрендових, зверніть увагу на речі та аксесуари, актуальні зараз.
OBOZREVATEL зібрав добірку найбільш модних рішень на осінній сезон 2019.
Кейп
Пальто-накидка кейп — один з гарячих трендів поточного сезону. Ви можете вибрати варіант до душі: з застібкою-ґудзиком біля горла, на блискавці, з капюшоном, прорізом для рук або без. Зазначимо, що кейп відмінно виглядатиме в ділових і романтичних луках, надаючи жіночності і елегантності зовнішньому вигляду.
Фото: differed.ru
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Шкіряні штани
Шкіряні штани для жінок в осінньому сезоні стали одним з обов'язкових елементів модного гардероба. Зазначимо, що вони популярні в чорному, бежевому і бордовому кольорі. Також в особливій пошані — завищена лінія талії.
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Козаки
Особливо популярним зараз також є взуття козаки. Їх можна одягати з джинсами, сукнями оверсайз, пальто і сорочками.
Фото: vogue.ru
Фото: lady.tochka.net
Фото: cosmo.ru
Ремінь на талії
Акцент на талії — найочевидніший тренд осені-2019. Підперізуйте широкими ременями піджаки, плащі і навіть пальто.
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Сумка на поясі
Тенденції модних сумок осені багато в чому повторюють весняно-літні тренди. Ось і поясні сумочки як і раніше актуальні. Зазначимо, що вони підійдуть під будь-який образ.
Фото з Instagram
Фото з Instagram
Фото: women-tusovka.ru
Раніше OBOZREVATEL запропонував підбірку трендових суконь на осінь 2019 року.
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