Мода-2018: як носити пальто оверсайз

Пальто оверсайз є однією з незамінних речей базового гардеробу.

У ньому жінки можуть відчувати себе не тільки стильно, але і комфортно. Про те, як правильно його носити та поєднувати з іншим одягом, розповість "Обозреватель".

Від інших фасонів пальто оверсайз відрізняється: упором на форму і обсяги одягу; прямим кроєм; мінімалізмом у деталях; відсутністю акценту на фігурі; великими, невиділеними кишенями.

Пальто оверсайз modnaya-krasivaya.ru

Така модель підходить абсолютно всім і додає образу певного шарму. Витончених дівчат воно робить ще більш тендітними, а дівчата з пишними формами вдало приховують свої недоліки.

Для того, щоб образ в пальто оверсайз був гармонійним, необхідно слідувати наступним порадам:

- поєднуйте з пальто плаття-футляр або класичну спідницю-олівець. Щоб не створити ефект багатошаровості, поділ пальта повинен бути довшим сукні або спідниці;

- надягайте під пальто оверсайз облягаючі штани, джинси, міні-спідниці;

Пальто оверсайз з джинсами-бойфрендами Я Модниця

- вибирайте взуття на стійкому широкому підборі та відмовтеся від шпильок. Взуття на плоскій підошві або кросівки підійдуть під пальто-бойфренд;

Пальто оверсайз Я Модниця

- постарайтеся носити під пальто оверсайз мінімум аксесуарів. Довгі рукавички, невеликі сумки, вишукана хустка або шарф, окуляри в модній оправі - цього більш ніж достатньо для створення ультрамодного образу.

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