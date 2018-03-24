Мода-2018: як носити пальто оверсайз

Пальто оверсайз є однією з незамінних речей базового гардеробу.
У ньому жінки можуть відчувати себе не тільки стильно, але і комфортно. Про те, як правильно його носити та поєднувати з іншим одягом, розповість "Обозреватель".
Від інших фасонів пальто оверсайз відрізняється: упором на форму і обсяги одягу; прямим кроєм; мінімалізмом у деталях; відсутністю акценту на фігурі; великими, невиділеними кишенями.
Пальто оверсайз
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Така модель підходить абсолютно всім і додає образу певного шарму. Витончених дівчат воно робить ще більш тендітними, а дівчата з пишними формами вдало приховують свої недоліки.
Для того, щоб образ в пальто оверсайз був гармонійним, необхідно слідувати наступним порадам:
- поєднуйте з пальто плаття-футляр або класичну спідницю-олівець. Щоб не створити ефект багатошаровості, поділ пальта повинен бути довшим сукні або спідниці;
- надягайте під пальто оверсайз облягаючі штани, джинси, міні-спідниці;
Пальто оверсайз з джинсами-бойфрендами
Я Модниця
- вибирайте взуття на стійкому широкому підборі та відмовтеся від шпильок. Взуття на плоскій підошві або кросівки підійдуть під пальто-бойфренд;
Пальто оверсайз
Я Модниця
- постарайтеся носити під пальто оверсайз мінімум аксесуарів. Довгі рукавички, невеликі сумки, вишукана хустка або шарф, окуляри в модній оправі - цього більш ніж достатньо для створення ультрамодного образу.
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