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Меланія Трамп зачарувала стильним образом після довгої відсутності на публіці

1.1тЧитати новину російською

Перша леді США Меланія Трамп вперше за довгий час з'явилася на публіці. Дружина Дональда Трампа не відвідувала офіційні заходи близько 27 днів.

6 червня Меланія супроводжувала президента США на брифінгу агентства з надзвичайних ситуацій, присвяченому сезону ураганів в Вашингтоні.

Меланія Трамп продемонструвала стриманий і стильний образ.

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Меланія обрала сукню-пальто з кишенями і поясом від Céline. Своє вбрання дружина Трампа доповнила човниками від Manolo Blahnik.

Дональд і Меланія Трамп

Фото: Getty

Дональд і Меланія Трамп

Фото: Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меланія Трамп відвідала зустріч з родинами загиблих американських військових .

14 травня Меланію Трамп госпіталізували після звістки про те, що у неї знайшли доброякісну пухлину нирок. 19 травня першу леді США виписали . Вона повернулася до Білого дому.

Особи
Дональд ТрампМеланія Трамп (Melania Trump)
Місце
США
Об'єкти
МодаСтиль
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