Маски - це стильно: з'явилися гламурні фото з Верховної Ради

Не дивлячись на карантин через пандемію коронавируса Верховна Рада України продовжує працювати. Всі депутати ходять на роботу в масках і рукавичках, а деякі навіть підбирають їх під свої вбрання.
Фотограф Ян Доброносов поділився знімками з ВР на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Роксолана Підласа
facebook.com/yan.dobronosov
Юлія Тимошенко
facebook.com/yan.dobronosov
Оксана Дмитрієва
facebook.com/yan.dobronosov
Людмила Марченко
facebook.com/yan.dobronosov
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря-інфекціоніста, колишнього директора Центру здоров'я Володимира Курпіти, пік захворюваності на коронавірус в Україні випаде на 20-ті числа квітня.
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