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31 березня • оновлено в 18:10
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Маски - це стильно: з'явилися гламурні фото з Верховної Ради

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Не дивлячись на карантин через пандемію коронавируса Верховна Рада України продовжує працювати. Всі депутати ходять на роботу в масках і рукавичках, а деякі навіть підбирають їх під свої вбрання.

Фотограф Ян Доброносов поділився знімками з ВР на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Маски - це стильно: з'явилися гламурні фото з Верховної Ради

Роксолана Підласа

Маски - це стильно: з'явилися гламурні фото з Верховної Ради

facebook.com/yan.dobronosov

Юлія Тимошенко

Маски - це стильно: з'явилися гламурні фото з Верховної Ради

facebook.com/yan.dobronosov

Оксана Дмитрієва

Маски - це стильно: з'явилися гламурні фото з Верховної Ради

facebook.com/yan.dobronosov

Людмила Марченко

Маски - це стильно: з'явилися гламурні фото з Верховної Ради

facebook.com/yan.dobronosov

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря-інфекціоніста, колишнього директора Центру здоров'я Володимира Курпіти, пік захворюваності на коронавірус в Україні випаде на 20-ті числа квітня.

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Автор
Марія Дідик
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