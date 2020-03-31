Маски - це стильно: з'явилися гламурні фото з Верховної Ради

Не дивлячись на карантин через пандемію коронавируса Верховна Рада України продовжує працювати. Всі депутати ходять на роботу в масках і рукавичках, а деякі навіть підбирають їх під свої вбрання.

Фотограф Ян Доброносов поділився знімками з ВР на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Роксолана Підласа

facebook.com/yan.dobronosov

Юлія Тимошенко

facebook.com/yan.dobronosov

Оксана Дмитрієва

facebook.com/yan.dobronosov

Людмила Марченко

facebook.com/yan.dobronosov

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря-інфекціоніста, колишнього директора Центру здоров'я Володимира Курпіти, пік захворюваності на коронавірус в Україні випаде на 20-ті числа квітня.

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