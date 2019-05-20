Марина Порошенко vs Олена Зеленська: хто з перших леді вдягається краще

У понеділок, 20 травня, відбулася інавгурація нового президента України Володимира Зеленського. Разом із ним до будівлі Ради приїхала його дружина.

Так, Олена стала офіційною першою леді України. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися фото і проголосувати за найстильнішу першу леді — Марину Порошенко або Олену Зеленську (проголосувати можна нижче).

Марина Порошенко

Дружину п'ятого президента України Петра Порошенка — Марину Порошенко — можна сміливо назвати ідеальним поєднанням актуальної класики, елегантного smart casual і яскравого українського етно. Вона завжди виглядає максимально ніжно і природно. Також її не раз журналісти називали найелегантнішою і найкрасивішою першою леді за всю історію незалежної України.

Марина Порошенко

Марина і Петро Порошенки

Марина Порошенко

Марина і Петро Порошенки Фото: facebook.com/petroporoshenko

Марина Порошенко у платті Віти Кін trendy.com

Новини Марина Порошенко дала пораду Олені Зеленській

Олена Зеленська

Оцінюючи світські виходи нової першої леді України Олени Зеленської, можна зазначити, що стиль її одягу стриманий, але не позбавлений шику та елегантності. Вона завжди обирає трендові напрямки, актуальні принти і забарвлення.

Олена Зеленська Фото: pre-party.com

Олена і Володимир Зеленські Фото: facebook/mezhamovie

Олена і Володимир Зеленські Фото: офіційна група Зеленського в Instagram

Олена і Володимир Зеленські Фото: facebook/znaj.ua

Зазначимо, що на інавгурацію свого чоловіка Володимира Зеленського Олена обрала білосніжний діловий костюм, який складається з прямої спідниці довжини "міді" і літнього легкого варіанту піджака-кейпа. Свій образ вона доповнила елегантною зачіскою і скромним макіяжем.

Новий президент і перша леді України Telegram-канал "Типовий Донецьк"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президента вперше в історії України інавгурували одночасно дві жінки. До присяги Зеленського повели керівник Конституційного суду Наталія Шаптала і глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

На інавгурацію були запрошені всі українські президенти, крім Віктора Януковича, якого засудили до 13 років в'язниці за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни з боку РФ.

На церемонію приїхали президенти п'яти країн. Це — глава Латвії Раймондс Вейоніс, Литви (Даля Грібаускайте), Естонії (Керсті Кальюлайд), Грузії (Саломе Зурабішвілі) та Угорщини (Янош Адер). Також привітати Зеленського прибув віце-президент Туреччини Фуат Октаєм, прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп, глава парламенту Азербайджану Октай Осадов і віце-прем'єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії. США представляв міністр енергетики Рік Перрі, від Канади прилетів міністр оборони Хардж Сінгх Саджан, Франції — міністр із питань Європи. Від Польщі прибув глава МЗС Гжегож Схетина. Крім них, приїхали ще 40 високопоставлених іноземних гостей.

Петро Порошенко побажав своєму наступнику Володимиру Зеленському успішного президентства.

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