Манікюр на 8 Березня: топ-5 трендових ідей

У жінок від природи закладено бажання виглядати красиво і доглянуто, особливо якщо це стосується такого свята, як 8 Березня. Але, погодьтеся, жоден образ не буде закінченим без святкового манікюру.

Тому OBOZREVATEL зібрав кращі ідеї модного манікюру.

Квітковий дизайн

Передбачувано чи ні, але без квітів 8 Березня не обходитися. Тому малюнки квітів залишаються одними з найбільш популярних варіантів дизайну нігтів. Такий манікюр додасть вашому образу елегантності і ніжності.

Фото: article.fashion

Фото: ladywomans.ru

Фото: ladywomans.ru

Фото: article.fashion

Френч

Френч залишається одним з універсальних варіантів на будь-який випадок. Використовуйте різні відтінки базового покриття (від молочного до рожевого). Також урізноманітнити манікюр можна за допомогою малюнків — це буде дуже жіночно і лаконічно.

Фото: hochu.ua

Фото: Pix-feed

Фото: jenskoe.com

Фото: glamadvice.ru

Безліч блискіток і стрази

Також на 8 Березня ви можете прикрасити нігті сяючим декором. Розкішні блискітки, глітер, камінчики, втирка і намистинки допоможуть зробити ваш сліпучим.

Фото: www.ladywow.ru

Фото: 4allwomen.ru

Фото: 4allwomen.ru

Пристрасний червоний

Не дарма червоний колір вважають найжіночнішим і найяскравішим, тому без нього буде складно обійтися в дизайні манікюру на 8 Березня. Його можете доповнити малюнками або стразами.

Фото: Pix-feed

Фото: Pix-feed

Фото: Womans.ws

Фото: ladywomans.ru

Ніжна пастель

Якщо натура просить ніжності і романтики, краще зробити манікюр до свята в постільній гамі. Доповнити його можна акцентним квітковим малюнком або геометрією. Дуже мило виглядатимуть тюльпани, горошок або метелики.

Фото: hochyvseznat.ru

Фото: WomanAdvice

Фото: ladywomans.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував найцікавіші ідеї французького манікюру, які підійдуть для будь-якої форми нігтів і різних приводів.

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