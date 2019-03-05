Манікюр на 8 Березня: топ-5 трендових ідей

У жінок від природи закладено бажання виглядати красиво і доглянуто, особливо якщо це стосується такого свята, як 8 Березня. Але, погодьтеся, жоден образ не буде закінченим без святкового манікюру.
Тому OBOZREVATEL зібрав кращі ідеї модного манікюру.
Квітковий дизайн
Передбачувано чи ні, але без квітів 8 Березня не обходитися. Тому малюнки квітів залишаються одними з найбільш популярних варіантів дизайну нігтів. Такий манікюр додасть вашому образу елегантності і ніжності.
Фото: article.fashion
Фото: ladywomans.ru
Фото: ladywomans.ru
Фото: article.fashion
Френч
Френч залишається одним з універсальних варіантів на будь-який випадок. Використовуйте різні відтінки базового покриття (від молочного до рожевого). Також урізноманітнити манікюр можна за допомогою малюнків — це буде дуже жіночно і лаконічно.
Фото: hochu.ua
Фото: Pix-feed
Фото: jenskoe.com
Фото: glamadvice.ru
Безліч блискіток і стрази
Також на 8 Березня ви можете прикрасити нігті сяючим декором. Розкішні блискітки, глітер, камінчики, втирка і намистинки допоможуть зробити ваш сліпучим.
Фото: www.ladywow.ru
Фото: 4allwomen.ru
Фото: 4allwomen.ru
Пристрасний червоний
Не дарма червоний колір вважають найжіночнішим і найяскравішим, тому без нього буде складно обійтися в дизайні манікюру на 8 Березня. Його можете доповнити малюнками або стразами.
Фото: Pix-feed
Фото: Pix-feed
Фото: Womans.ws
Фото: ladywomans.ru
Ніжна пастель
Якщо натура просить ніжності і романтики, краще зробити манікюр до свята в постільній гамі. Доповнити його можна акцентним квітковим малюнком або геометрією. Дуже мило виглядатимуть тюльпани, горошок або метелики.
Фото: hochyvseznat.ru
Фото: WomanAdvice
Фото: ladywomans.ru
Раніше OBOZREVATEL підготував найцікавіші ідеї французького манікюру, які підійдуть для будь-якої форми нігтів і різних приводів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!