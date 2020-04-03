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3 квітня • оновлено в 05:42
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Використовували голки, леза, зеленку: як робили манікюр в СРСР

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У радянські часи можливості майстрів манікюру були далеко не такими, як зараз.

Якість вітчизняних лаків в СРСР залишала бажати кращого, а роздобути імпортний було досить складно. Як робили манікюр в СРСР, які малюнки на нігтях були модними в той час, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Як робили манікюр в СРСР

Як робили манікюр в СРСР

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Як робили манікюр в СРСР

У 70-80-х роках в СРСР існував один вид манікюру – обрізний, тому кожна жінка, озброївшись необхідними інструментами, могла сама причепуритися. Причому вдавалися іноді і до незвичайних методів, наприклад, обрізаючи кутикулу гострим радянським лезом.

Ножиці та пилочки для манікюру продавалися в галантерейних магазинах, а набір для манікюру був популярним у якості подарунка для дорослої дівчини.

Крім того, при перукарнях працювали спеціальні манікюрно-педікюрні відділи з майстрами в білих халатах. Манікюр тоді коштував 35 копійок.

Манікюр в СРСР робили майстри при перукарнях

Манікюр в СРСР робили майстри при перукарнях

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Клієнтки опускали руки в спеціальні ванночки з мильним розчином, і майстри робили їм масаж рук з кремом "Велюр" або "Янтар".

Лаки для нігтів в СРСР

Що стосувалося лаків для нігтів в СРСР, то колірна гама вітчизняних виробників залишала бажати кращого: в основному це були рожеві, бежеві та червоні тони.

Часто майстрам доводилося самим змішувати лаки, щоб отримати новий колір. Деякі йшли далі і навіть додавали до лаку для нігтів блискітки, приготовані з розкришених ялинкових іграшок або з уривків мішури.

Лаки для нігтів та рідина для зняття лаку в СРСР

Лаки для нігтів та рідина для зняття лаку в СРСР

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Манікюр в СРСР

Манікюр в СРСР

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А ще прихитрялися додавати до лаку зеленку, чорнило, пасту з кулькових ручок, олійні фарби.

Причому якість радянських лаків теж було незавидною: вони розтікалися і погано трималися на нігтях.

Альтернатива радянським лакам

Коли наприкінці 70-х років в СРСР стали з'являтися імпортні лаки, майстри манікюру купували їх за свої гроші і пропонували клієнткам більш якісний матеріал за доплату.

Особливою популярними були насичені кольори французької фірми "Ланком" та лаки виробництва Польщі, але роздобути їх було дуже непросто.

У 80-90-х роках в моду увійшли нові кольори і малюнки. Так, одним з трендів несподівано стали кислотний і неон. Когось вони здивували, а хтось із задоволенням фарбував нігті такими лаками на дискотеку.

Неон і кислотний манікюр стали одним із трендів СРСР в 80-90-х

Неон і кислотний манікюр стали одним із трендів СРСР в 80-90-х

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А гарні візерунки на нігтях малювали за допомогою звичайної голки. Причому наймоднішим дизайном були розводи. Малювати їх було неважко, а виглядали вони просто дивовижно.

Однак для того, щоб малюнок на всіх нігтях вийшов максимально однаковим, необхідне було велике тренування.

Манікюр в СРСР: модні розводи на нігтях малювали звичайної голкою

Манікюр в СРСР: модні розводи на нігтях малювали звичайної голкою

Pinterest

Тому сучасні модниці можуть тільки радіти тому, що індустрія краси в наш час вийшла на зовсім інший рівень і нам не доводиться докладати стільки зусиль, щоб виглядати доглянуто і красиво.

Раніше OBOZREVATEL згадував, яким був макіяж в СРСР: лак "Прелесть", туш "Ленінградська" і т.п.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Новини
Теги
Історія Стиль СРСР Мода Краса
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