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"Куди дивляться стилісти?" Новий образ Зеленської викликав ажіотаж в мережі

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Перша леді України Олена Зеленська, яка разом з чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Канади, здивувала мережу зовнішнім виглядом.

Фото образу, який викликав суперечки в коментарях, з'явилися на її офіційній сторінці в Instagram.

"Прилетіли в Канаду, завтрашній день обіцяє бути дуже насиченим цікавими зустрічами та корисними справами, а сьогодні небагато часу на прогулянку і вечерю. Добраніч, Канадо та добрий ранок, Україно", — написала перша леді.

"Куди дивляться стилісти?" Новий образ Зеленської викликав ажіотаж в мережі

Олена Зеленська

Фото: instagram/olenazelenska_official

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Зеленська прибула в аеропорт Торонто в довгій чорній сукні і босоніжках. Думки з приводу її вбрання в мережі розділилися. Одні шанувальники написали, що наряд Олени виглядає дуже стильно.

"Куди дивляться стилісти?" Новий образ Зеленської викликав ажіотаж в мережі

Президента України Володимира Зеленського та його дружину зустріли в Торонто

Фото: instagram/olenazelenska_official

"Куди дивляться стилісти?" Новий образ Зеленської викликав ажіотаж в мережі
"Куди дивляться стилісти?" Новий образ Зеленської викликав ажіотаж в мережі

А інші порадили їй змінити стиліста.

"Куди дивляться стилісти?" Новий образ Зеленської викликав ажіотаж в мережі
"Куди дивляться стилісти?" Новий образ Зеленської викликав ажіотаж в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, після обрання Володимира Зеленського президентом України, його дружина постійно знаходиться під пильною увагою українців. Для поїздки в Брюссель Зеленська вибрала незвичайний образ. Вона відправилася в бежевому брючному костюмі вільного крою і кросівках. Зовнішній вигляд першої леді викликав ажіотаж.

Пізніше її розкритикували за вбрання під час поїздки до поранених військових у Брюсселі, де вона була одягнена у вільну блузку й штани. Під час відвідин Франції Зеленська вибрала однотонний костюм з довгою спідницею, викликавши ажіотаж в мережі.

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Особа
Олена Зеленська
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Коментарі на сайті не модеровані
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Шо прицепились к девушке?Очень по-современному и так одеваются многие актрисы.Немецкие....
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