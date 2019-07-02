"Куди дивляться стилісти?" Новий образ Зеленської викликав ажіотаж в мережі

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом з чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Канади, здивувала мережу зовнішнім виглядом.

Фото образу, який викликав суперечки в коментарях, з'явилися на її офіційній сторінці в Instagram.

"Прилетіли в Канаду, завтрашній день обіцяє бути дуже насиченим цікавими зустрічами та корисними справами, а сьогодні небагато часу на прогулянку і вечерю. Добраніч, Канадо та добрий ранок, Україно", — написала перша леді.

Олена Зеленська Фото: instagram/olenazelenska_official

Зеленська прибула в аеропорт Торонто в довгій чорній сукні і босоніжках. Думки з приводу її вбрання в мережі розділилися. Одні шанувальники написали, що наряд Олени виглядає дуже стильно.

Президента України Володимира Зеленського та його дружину зустріли в Торонто Фото: instagram/olenazelenska_official

А інші порадили їй змінити стиліста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після обрання Володимира Зеленського президентом України, його дружина постійно знаходиться під пильною увагою українців. Для поїздки в Брюссель Зеленська вибрала незвичайний образ. Вона відправилася в бежевому брючному костюмі вільного крою і кросівках. Зовнішній вигляд першої леді викликав ажіотаж.

Пізніше її розкритикували за вбрання під час поїздки до поранених військових у Брюсселі, де вона була одягнена у вільну блузку й штани. Під час відвідин Франції Зеленська вибрала однотонний костюм з довгою спідницею, викликавши ажіотаж в мережі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!