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7 травня • оновлено в 23:26
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Косинки та кольорові тіні: названі тренди СРСР, які повернулися в моду

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Мода циклічна і багато речей, які раніше здавалися застарілими, знову повернулися в гардероби модниць.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, які тренди СРСР повернулися в моду в 2020 році.

Косинки та кольорові тіні: названі тренди СРСР, які повернулися в моду

Перламутрові тіні яскравих кольорів

Перламутрові тіні з чорною підводкою – найпоширеніший макіяж радянських красунь. У 2020 році такий макіяж знову набирає обертів у світі модних тенденцій.

Max Mara

Max Mara

vogue.ua

Paul Costelloe

Paul Costelloe

vogue.ua

Chromat

Chromat

vogue.ua

House of Holland

House of Holland

vogue.ua

Косинки

Цей аксесуар тільки-тільки почав повертатися в моду. Радянські жінки поголовно носили хустки: оскільки вони надавали їм особливий шарм, рятували зачіску від негоди і робили образ більш стриманим. У 2020 році модницям пропонують безліч варіантів носіння хусток: так, у своїй весняній колекції Marc Jacobs поєднав хустку і капелюх, а на показі у Missoni хустки були зав'язані на моделях дуже незвичайним способом.

Missoni

Missoni

vogue.ua

Marc Jacobs

Marc Jacobs

vogue.ua

Сукня в квіточку

Сукні у квіточку виглядають дуже жіночно і додають образу романтичності. Цей принт актуальний і в 2020 році і зірки streetstyle не втомлюються це демонструвати.

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Підплічники

Кожна поважаюча себе модниця 80-х мала в шафі піджак із підплічниками. У 2020 році цей елемент гардеробу увірвався на модні подіуми. Так, Roland Mouret продемонстрував подовжені жакети в своїй весняно-літній колекції, а Armani продемонстрував укорочені моделі.

Armani

Armani

vogue.ua

Armani

Armani

vogue.ua

Roland Mouret

Roland Mouret

vogue.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яких дівчат вважали привабливими в СРСР і чим відрізнялися радянські стандарти краси від сучасних.

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Автор
Марія Дідик
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
СССР это модно!)
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ковпак сидор
ковпак сидор
Чудны дела твои ,Господи.Людям жрать не за что, а они мода,....
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