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14 листопада • оновлено в 20:17
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Королевська насмішила мережу "жокейський" образом у Раді

5.6т
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Народна депутатка від "Опозиційною платформиЗа життя" Наталія Королевська стала приводом глузувань у мережі через стиль.

Парламентський фотограф Ян Доброносов опублікував на своїй сторінці в Facebook знімок, на якому зобразив народну обраницю за трибуною у Верховній Раді в "жокейському образі".

Королевська насмішила мережу образом у Раді

Королевська насмішила мережу образом у Раді

Для засідання Королевська вибрала кепку білого кольору та поло з довгим рукавом у тон. У коментарях користувачі помітили, що такий стиль для подібного випадку є недоречним.

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Наталія Королевська прийшла до Ради в кепці

Наталія Королевська прийшла до Ради в кепці

facebook.com/yan.dobronosov

"Свисток проковтнула?", "Кінь Онищенка", "Ого, Вадим Зіновійович сьогодні весь у білому", "Що не на коні", "Хоч без коня", "Поясніть їй уже, що це ВР, а не іподром", "Сфоткай її зблизька. У неї вуса", "Великий теніс у Раді", – посміялися користувачі.

Королевська насмішила мережу "жокейський" образом у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду. До слова, туди вона теж приїхала в поло і кепці.

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Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Мода Верховна Рада України
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