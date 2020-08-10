Корегуюча нижня білизна стала трендом 2020 року серед зірок. Фото

Корегуюча білизна із завищеною талією стала трендом серед зірок.

Так, прихильницями такої білизни стали, зокрема, актриса Холлі Уїллобі, співачка Луїз Реднапп, ведуча Сайра Хан, письменниця Софі Хінчліфф та інші, повідомляє The Sun.

Наприклад, ведуча британського ток-шоу "Вільні жінки" Сайра Хан у своєму Instagram опублікувала селфі в мереживному комплекті бренду Figleaves і розповіла, що в пошуках зручної нижньої білизни витратила велику суму грошей.

Сайра Хан в мереживному комплекті бренду Figleaves Instagram / Сайра Хан

Письменниця Софі Хінчліфф у соцмережі зізналася, що є прихильницею чорних високих мереживних трусиків від Marks & Spencer, а актриса Холлі Уіллобі в ефірі телешоу підняла сукню, показавши корегуючі шорти.

Луїз Реднапп Фото: The Sun

Холлі Уїллобі Фото: The Sun

Як пише видання, така білизна стало модною завдяки фотомоделі Кім Кардаш'ян, яка створила марку корегуючої нижньої білизни Skims.

Кім Кардаш'ян Instagram / Skims

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