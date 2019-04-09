"Колгоспниці": Королева з матір'ю нарвалися на критику через безглуздий образ

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, шокувала шанувальників образом "вирви око".

На одному з концертів у Москві зірка та її мати Людмила Поривай прийшли у вбраннях кольору фуксії, через що буквально злилися з фоном на червоній доріжці. Відповідний знімок опубліковано в пабліку Zvyozdi в Іnstagram.

Такий образ не змогли не помітити користувачі мережі. Багато хто поскаржився після такої палітри фарб на різь в очах.

"Перекупки з привозу", "Колгоспниці", "Капець, мама на клоуна схожа", "Два клоуна", "Дуже вульгарно і без смаку", "Мама на шарпея схожа", "Просто повний пипець! Невже, вони себе не бачать себе в дзеркало? Як два клоуна", "Що за оранжерея на голові у мами", "Соромно", "Мої очі", – обурилися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Корльова вибухнула маренням з приводу своєї пісні. Вона заявила, що її композицію "Маленька країна" визнали екстремістською в Україні.

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