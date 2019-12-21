Каменських вразила шанувальників епатажним образом

Популярна українська співачка, суддя шоу "Х-Фактор-10" на телеканалі СТБ Настя Каменських (NK) вразила шанувальників епатажним образом.

Для фіналу зірка вибрала незвичайне вбрання, що вигідно підкреслило розкішну фігуру. Відповідним знімком вона поділилася в Instagram.

Зокрема, для важливої події Каменських вибрала чорне боді та мереживний комбінезон, який облягав тіло. За артисткою тягнувся шлейф від накидки, яка звисала з плечей. А образ завершив кінський хвіст.

Настя Каменських в епатажному вбранні instagram / kamenskux

Фанати були в захваті від епатажного вбрання Каменських. Деякі також похвалили оригінальну зачіску.

"Офігенне вбрання", "Бомба", "Волосся", "Насте, сукня шикарна", "Богиня", "Ну вогонь, а не жінка", – відреагували фанати.

Каменських на "Х-Факторі" – образ Кадр із відео

Полякова і Каменських перед виходом на сцену Сторіс

Каменських з Андрієм Данилком на "Х-Фактор" Кадр із відео

Настя Каменських instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каменських також підкорила шанувальників розкішним вбранням під час одного з випусків шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проєкт у блискучому костюмі та короткому топі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.