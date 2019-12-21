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22 грудня • оновлено в 02:02
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Каменських вразила шанувальників епатажним образом

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Популярна українська співачка, суддя шоу "Х-Фактор-10" на телеканалі СТБ Настя Каменських (NK) вразила шанувальників епатажним образом.

Для фіналу зірка вибрала незвичайне вбрання, що вигідно підкреслило розкішну фігуру. Відповідним знімком вона поділилася в Instagram.

Зокрема, для важливої події Каменських вибрала чорне боді та мереживний комбінезон, який облягав тіло. За артисткою тягнувся шлейф від накидки, яка звисала з плечей. А образ завершив кінський хвіст.

Настя Каменських в епатажному вбранні

Настя Каменських в епатажному вбранні

instagram / kamenskux

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Фанати були в захваті від епатажного вбрання Каменських. Деякі також похвалили оригінальну зачіску.

"Офігенне вбрання", "Бомба", "Волосся", "Насте, сукня шикарна", "Богиня", "Ну вогонь, а не жінка", – відреагували фанати.

Каменських на "Х-Факторі" – образ

Каменських на "Х-Факторі" – образ

Кадр із відео

Полякова і Каменських перед виходом на сцену

Полякова і Каменських перед виходом на сцену

Сторіс

Каменських з Андрієм Данилком на "Х-Фактор"

Каменських з Андрієм Данилком на "Х-Фактор"

Кадр із відео

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каменських також підкорила шанувальників розкішним вбранням під час одного з випусків шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проєкт у блискучому костюмі та короткому топі.

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Читайте всі новини по темі "Х-Фактор Україна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Х-Фактор Україна
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Мода Краса
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Иванов Александр
Иванов Александр
Уважаемый Дм.Гринвич! КТО вам сказал о "роскошной фигуре" NK? - Вас нагло обманули! Роскошные выглядят несколько иначе,юноша.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Иванов Александр, пардон- ГРИНЕВИЧ
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