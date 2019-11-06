Головні зачіски зими 2019-2020: як бути в тренді

Якщо ви думаєте, що взимку можна забути про модні укладки, а пряме волосся — це єдиний можливий варіант під шапку, то готуйтеся переконатися у зворотному.

OBOZREVATEL зібрав добірку з топ-5 найкращих зачісок на зиму 2019-2020.

Низький хвіст

Взимку 2019-2020 актуальні низькі хвости. Вони хороші тим, що їх можна носити під головний убір — капелюх, косинку, берет. Зазначимо, що проділ значення не має.

Фото: pinterest.ru

Фото: womans.ws

Фото: ivona.bigmir.net

Пишна укладка

Якщо після миття голови заплести волосся в дрібні косички, а вранці розчесати їх гребінцем, вийде одна з наймодніших зачісок зимового сезону. Її найкраще поєднувати з яскравим макіяжем.

Фото: prelest.com

Фото: rustudiodali

Фото: kleo.ru

Пучок

Зачіска пучок на піку популярності ось уже не перший рік. Взимку 2019-2020 вона буде також як ніколи актуальна. Зазначимо, що пучок можна зібрати як на маківці голови, так і на потилиці.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: russiamoda.dietandslimming.com

Легкі хвилі

Також ваш зимовий образ буде виглядати дуже стильно з акуратними локонами, які будуть виглядати з-під шапки або берета.

Фото: pomada.cc

Фото: pomada.cc

Фото: pinterest.ru

Коса

У холодні пори року вітаються і коси в будь-яких проявах. Головне, щоб плетіння виглядало ненудно і небанально.

Фото: pinterest.ru

Фото: pinterest.ru

Фото: i.pinimg.com

Раніше OBOZREVATEL розповів, що буде актуальним у зимовому макіяжі 2019-2020.

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