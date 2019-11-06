Головні зачіски зими 2019-2020: як бути в тренді

Якщо ви думаєте, що взимку можна забути про модні укладки, а пряме волосся — це єдиний можливий варіант під шапку, то готуйтеся переконатися у зворотному.
OBOZREVATEL зібрав добірку з топ-5 найкращих зачісок на зиму 2019-2020.
Низький хвіст
Взимку 2019-2020 актуальні низькі хвости. Вони хороші тим, що їх можна носити під головний убір — капелюх, косинку, берет. Зазначимо, що проділ значення не має.
Фото: pinterest.ru
Фото: womans.ws
Фото: ivona.bigmir.net
Пишна укладка
Якщо після миття голови заплести волосся в дрібні косички, а вранці розчесати їх гребінцем, вийде одна з наймодніших зачісок зимового сезону. Її найкраще поєднувати з яскравим макіяжем.
Фото: prelest.com
Фото: rustudiodali
Фото: kleo.ru
Пучок
Зачіска пучок на піку популярності ось уже не перший рік. Взимку 2019-2020 вона буде також як ніколи актуальна. Зазначимо, що пучок можна зібрати як на маківці голови, так і на потилиці.
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: russiamoda.dietandslimming.com
Легкі хвилі
Також ваш зимовий образ буде виглядати дуже стильно з акуратними локонами, які будуть виглядати з-під шапки або берета.
Фото: pomada.cc
Фото: pomada.cc
Фото: pinterest.ru
Коса
У холодні пори року вітаються і коси в будь-яких проявах. Головне, щоб плетіння виглядало ненудно і небанально.
Фото: pinterest.ru
Фото: pinterest.ru
Фото: i.pinimg.com
Раніше OBOZREVATEL розповів, що буде актуальним у зимовому макіяжі 2019-2020.
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