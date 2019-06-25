Фігура як у Кім: Кардаш'ян випустила незвичайну спідню білизну для червоних доріжок

Знаменита модель і телезірка Кім Кардаш'ян випустила коригуючу білизну власного бренду для вечірніх суконь.
Знімки незвичайної продукції Kimono Solutionwear світська левиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Нарешті я можу показати проект, який готувала протягом минулого року. Я обмірковувала його 15 років. Це мій погляд на одяг для жінок і форми, які дійсно працюють", – написала Кардаш'ян.
Instagram / kimkardashian
Спідня білизна її бренду відрізняється тим, що можна підібрати під будь-який колір шкіри, щоб не було видно під вечірнім вбранням.
Кардаш'ян розробила дев'ять відтінків тканини. Крім того, є модель з асиметричними корегуючими шортиками для тих, хто хоче прийти на світський захід у сукні з глибоким розрізом. Розміри також можна підібрати під будь-який тип фігури: від XXS до 4XL.
Instagram / kimkardashian
Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year . I've been passionate about this for 15 years. Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work . I would always cut up my shapewear to make my own styles , and there have also been so many times I could not find a shapeware color that blended with my skin tone so we needed a solution for all of this . The third pic is the solution short. I developed this style for all of those times I wanted to wear a dress or skirt with a slit and still needed the support . Introducing Kimono Solutionwear ™ for every body. Coming Soon in sizes XXS - 4XL in 9 shades. I can not wait for you to feel this fabric ! #KimonoBody @kimono Photos by Vanessa Beecroft
Кім Кардаш'ян
Instagram /kimkardashian
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кардаш'ян поділилася інноваціями її бренду kkwbeauty, які допоможуть приховати вади тіла.
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