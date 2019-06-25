Фігура як у Кім: Кардаш'ян випустила незвичайну спідню білизну для червоних доріжок

Знаменита модель і телезірка Кім Кардаш'ян випустила коригуючу білизну власного бренду для вечірніх суконь.

Знімки незвичайної продукції Kimono Solutionwear світська левиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Нарешті я можу показати проект, який готувала протягом минулого року. Я обмірковувала його 15 років. Це мій погляд на одяг для жінок і форми, які дійсно працюють", – написала Кардаш'ян.

Instagram / kimkardashian

Спідня білизна її бренду відрізняється тим, що можна підібрати під будь-який колір шкіри, щоб не було видно під вечірнім вбранням.

Кардаш'ян розробила дев'ять відтінків тканини. Крім того, є модель з асиметричними корегуючими шортиками для тих, хто хоче прийти на світський захід у сукні з глибоким розрізом. Розміри також можна підібрати під будь-який тип фігури: від XXS до 4XL.

Instagram / kimkardashian

Кім Кардаш'ян Instagram /kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кардаш'ян поділилася інноваціями її бренду kkwbeauty, які допоможуть приховати вади тіла.

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