"Ефектна жінка!" Дружина Зеленського вразила стильним образом

Перша леді України Олена Зеленська викликала ажіотаж стильним образом під час відвідування шкіл у Черкаській області.

Відповідними фотографіями дружина президента Володимира Зеленського поділилася на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що побувала у Іваньках, Дмитрушках та в Умані.

Олена Зеленська - стильний образ instagram / olenazelenska_official

"Працюємо над реформою шкільного харчування, аудит зараз в активній фазі. Звіт і статистика, безперечно, корисні, але я хочу побачити ситуацію на власні очі. Висновки дня: вітамінів (фруктів, соків) у меню не вистачає всім учням всюди. А ще – належних умов для приготування та споживання їжі", – написала вона.

Олена Зеленська в шкільній їдальні instagram / olenazelenska_official

Для заходу перша леді вибрала чорні штани, вільний в'язаний светр коричного кольору, а образ доповнила широким ременем.

"Красуня, наша леді", "Гарна перша леді", "Ви подивіться на ці старі за*рані морди за спиною у першої леді", "Ефектна жінка", "Просто красуня, приємно дивитися, велика розумниця", – прокоментували користувачі.

Олена Зеленська в школі instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в шкільній їдальні - стиль instagram / olenazelenska_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська відвідала жіночий конгрес у класичному брючному костюмі і білій сорочці.

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