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13 грудня • оновлено в 22:11
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"Ефектна жінка!" Дружина Зеленського вразила стильним образом

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Перша леді України Олена Зеленська викликала ажіотаж стильним образом під час відвідування шкіл у Черкаській області.

Відповідними фотографіями дружина президента Володимира Зеленського поділилася на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що побувала у Іваньках, Дмитрушках та в Умані.

Олена Зеленська - стильний образ

Олена Зеленська - стильний образ

instagram / olenazelenska_official

"Працюємо над реформою шкільного харчування, аудит зараз в активній фазі. Звіт і статистика, безперечно, корисні, але я хочу побачити ситуацію на власні очі. Висновки дня: вітамінів (фруктів, соків) у меню не вистачає всім учням всюди. А ще – належних умов для приготування та споживання їжі", – написала вона.

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Олена Зеленська в шкільній їдальні

Олена Зеленська в шкільній їдальні

instagram / olenazelenska_official

Для заходу перша леді вибрала чорні штани, вільний в'язаний светр коричного кольору, а образ доповнила широким ременем.

"Красуня, наша леді", "Гарна перша леді", "Ви подивіться на ці старі за*рані морди за спиною у першої леді", "Ефектна жінка", "Просто красуня, приємно дивитися, велика розумниця", – прокоментували користувачі.

Олена Зеленська в школі

Олена Зеленська в школі

instagram / olenazelenska_official

Олена Зеленська в шкільній їдальні - стиль

Олена Зеленська в шкільній їдальні - стиль

instagram / olenazelenska_official

"Ефектна жінка!" Дружина Зеленського вразила стильним образом
"Ефектна жінка!" Дружина Зеленського вразила стильним образом
"Ефектна жінка!" Дружина Зеленського вразила стильним образом
"Ефектна жінка!" Дружина Зеленського вразила стильним образом
"Ефектна жінка!" Дружина Зеленського вразила стильним образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська відвідала жіночий конгрес у класичному брючному костюмі і білій сорочці.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Теги
Мода фотографии фотосессія
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