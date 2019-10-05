Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:04
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Джолі блиснула тілом без білизни у прозорій сукні: гарячі кадри

22.8т Читати матеріал російською

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі блиснула тілом у прозорій сукні без білизни.

У такому вбранні зірка була присутня на прем'єрі фільму "Малефісента", яка відбулася 3 жовтня в Японії на арені "Роппонгі Гіллз". Відповідні фотографії оприлюднено на сторінці Maleficent: Mistress Of Evil в Instagram.

Анджеліна Джолі в прозорій сукні

Анджеліна Джолі в прозорій сукні

instagram / disneymaleficent

Так, Джолі була присутня на заході в сріблястій сукні від Ralph&Russo з бахромою. Коли актриса рухалася, вузькі смужки розліталися, оголюючи частини тіла.

Анджеліна доповнила образ "човниками" в тон на шпильці та великими сережками, а волосся прибрала з обличчя.

Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму

Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму

instagram / disneymaleficent

Анджеліна Джолі в спокусливому вбранні

Анджеліна Джолі в спокусливому вбранні

instagram / disneymaleficent

Анджеліна Джолі на червоній доріжці

Анджеліна Джолі на червоній доріжці

instagram / disneymaleficent

Анджеліна Джолі на прем'єрі

Анджеліна Джолі на прем'єрі

instagram / disneymaleficent

Джолі на килимовій доріжці

Джолі на килимовій доріжці

instagram / disneymaleficent

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса показала будинок, в якому живе зі своїми дітьми після розлучення з актором Бредом Піттом.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анджеліна Джолі
Місце
Японія
Теги
Мода Краса кіно шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
5
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Гарячі??????????вот эта старушка которая себе удалила сиськи это гарячо????вы что серьезно?????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Stavros Igor
Stavros Igor
У нее ж искусственная грудь, или вы не знали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel