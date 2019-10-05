Джолі блиснула тілом без білизни у прозорій сукні: гарячі кадри

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі блиснула тілом у прозорій сукні без білизни.

У такому вбранні зірка була присутня на прем'єрі фільму "Малефісента", яка відбулася 3 жовтня в Японії на арені "Роппонгі Гіллз". Відповідні фотографії оприлюднено на сторінці Maleficent: Mistress Of Evil в Instagram.

Анджеліна Джолі в прозорій сукні instagram / disneymaleficent

Так, Джолі була присутня на заході в сріблястій сукні від Ralph&Russo з бахромою. Коли актриса рухалася, вузькі смужки розліталися, оголюючи частини тіла.

Анджеліна доповнила образ "човниками" в тон на шпильці та великими сережками, а волосся прибрала з обличчя.

Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму instagram / disneymaleficent

Анджеліна Джолі в спокусливому вбранні instagram / disneymaleficent

Анджеліна Джолі на червоній доріжці instagram / disneymaleficent

Анджеліна Джолі на прем'єрі instagram / disneymaleficent

Джолі на килимовій доріжці instagram / disneymaleficent

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса показала будинок, в якому живе зі своїми дітьми після розлучення з актором Бредом Піттом.

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