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16 жовтня • оновлено в 15:43
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Дружина Зеленського вразила стильним образом у Латвії: фото

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Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Латвії, продовжує вражати стильними образами.

Так, ще з трапа приватного літака в Ризі вона продемонструвала елегантний і одночасно стриманий костюм ніжно-фіолетового кольору, який складався з подовженого піджака і максіспідниці. Свій образ перша леді доповнила туфлями на невисоких підборах. Фото з'явилися на сторінці Зеленської в Instagram, а також на сайті Офісу президента.

Перша леді України Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська

Фото з Instagram

Олена і Володимир Зеленські в Ризі (Латвія)

Олена і Володимир Зеленські в Ризі (Латвія)

Фото з Instagram

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Зазначимо, що після приземлення в Ризі перша леді України разом із чоловіком вирушила на зустріч із президентом Латвії, яка пройшла на площі біля Ризького замку.

Олена Зеленська вразила стильним образом у Ризі

Олена Зеленська вразила стильним образом у Ризі

Фото: Офіс Президента України

Олена Зеленська в елегантному костюмі

Олена Зеленська в елегантному костюмі

Фото: Офіс Президента України

Олена Зеленська разом із чоловіком у Ризі

Олена Зеленська разом із чоловіком у Ризі

Фото: Офіс Президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, в якому вона з’явилася на публіці під час візиту з президентом до Канади.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з посолкою Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також любить донька президента США Іванка Трамп.

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Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
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