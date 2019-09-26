Дружина Зеленського підкорила мережу модним образом у Метрополітен

Перша леді України Олена Зеленська вразила користувачів модним виходом у світ під час поїздки до США з президентом Володимиром Зеленським.
На офіційній сторінці в Instagram вона опублікувала фотографії, які було зроблено під час відвідування одного з найбільших художніх музеїв світу – Метрополітен.
Олена Зеленська прибула до Метрополітен (Нью-Йорк)
instagram / olenazelenska_official
"Неможливо бути у Нью-Йорку та не відвідати Метрополітен-музей! Мала не тільки захопливу екскурсію, а й цікаву розмову щодо ідеї створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Розвиватиму цю ініціативу та сподіваюся, що вже найближчим часом українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою", – підписала вона.
Олена Зеленська - образ в Метрополітен
instagram / olenazelenska_official
Захід перша леді відвідала в стильному образі, в якому була помічена на щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development.
Зокрема, Зеленська вбралася в костюм трійку ніжно-блакитного кольору. Модний лук доповнили акуратні сережки крапельки і жіночна зачіска хвилями.
Олена Зеленська в Метрополітені
instagram / olenazelenska_official
"Красуня", "В цьому костюмі Олена Зеленська виглядає краще, чим на зустрічі з Трампом і Меланією", "Найкрасивіша перша леді", "Розкішний образ. Цей відтінок дуже личить", – відреагували користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вразила користувачів своїм образом, коли прибула до США з президентом. В аеропорту її помітили в бежевому брючному костюмі. А на зустрічі з представниками української діаспори перша леді блищала в чорних класичних брюках і рожевому піджаку.
Подивитися всі образи Олени Зеленської під час офіційних закордонних поїздок як першої леді України можна в нашому матеріалі за посиланням.
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