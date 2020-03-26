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26 березня • оновлено в 15:00
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Дизайнер Зеленської почав шити захисні костюми для медиків

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Український дизайнер Іван Фролов, відомий співпрацею з першою леді України Оленою Зеленською, почав шити захисні костюми для медиків.

Про це розповів сам модельєр на своїй сторінці в Instagram.

Іван Фролов

Іван Фролов

Instagram @ivfrolov

Так, за словами Фролова, вся його команда знаходилася на карантині, проте благодійна ініціатива стимулювала їх повернутися до роботи. Всього за один день дизайнер зі своїми помічниками пошив 51 захисний костюм для медиків.

"За сьогодні ми відшили 51 захисний костюм, вручну розкроїли більше сотні, розробили додатковий чоловічий універсальний розмір. Звичайно, потреби медиків значно перевищують наші можливості, тому ми заручилися підтримкою наших постійних партнерів, які зазвичай допомагають нам у тиражуванні колекцій для магазинів по всьому світу",пише Іван.

Крім того, дизайнер зазначає, що під час роботи всі дотримувалися порад ВООЗ під час карантину: працювали в захисних масках, користувалися антисептиками і зберігали дистанцію.

Іван Фролов

Іван Фролов

Instagram @ivfrolov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дизайнер з Сан-Франциско Даніель Баскін зайнялася розробкою медичних масок у вигляді людського обличчя, які зможуть захистити від вірусів і розблокувати смартфон.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
А стразы где?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
оце запіарився . проста людина якісно та справно робить свою справу а не корчить з себе мачо портного 95 підворотні
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