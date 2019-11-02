Головна Новини
2 листопада • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

"Діти перелякаються, як мама одягалась": епатажний образ Собчак спантеличив шанувальників

1.4т Читати матеріал російською

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку давно підозрюють у вагітності, спантеличила шанувальників епатажним образом.

Зокрема, журналістка для фотосесії вибрала чорну вечірню сукню-максі, доповнивши лук панчохами у сітку і спортивними білими черевиками. Ногу вона поставила на бочку, а повітрям вона провела рукою з димовою шашкою, створивши відчуття містики.

"Немає диму без мене", – підписала вона, пояснивши, що позує в сукні від Edem Couture.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

instagram / xenia_sobchak

Новини
Як поєднувати кольори в одязі правильно: стильна Білик показала приклад модницям

Атмосфера знімка багатьом шанувальникам сподобалася, але сам епатажний образ Собчак викликав питання.

Ксенія Собчак в епатажному вбранні

Ксенія Собчак в епатажному вбранні

instagram / xenia_sobchak

"Ви ніби з пекла повстали", "Кросівки під сувкню – посперечаємось, що наші діти перелякаються від того, як "мама вдягалася в молодості", як ми колись від моди 80-их", "Дивна фотка. Чи то ногу відірвало, чи то нога розпухла. Щось пішло не так", "Невдало розчепірилася", "Бочки з порохом, Ксюша накурена. Любить вона народ шокувати. Діагноз?" – були спантеличені фоловери.

"Діти перелякаються, як мама одягалась": епатажний образ Собчак спантеличив шанувальників
"Діти перелякаються, як мама одягалась": епатажний образ Собчак спантеличив шанувальників
"Діти перелякаються, як мама одягалась": епатажний образ Собчак спантеличив шанувальників
"Діти перелякаються, як мама одягалась": епатажний образ Собчак спантеличив шанувальників
"Діти перелякаються, як мама одягалась": епатажний образ Собчак спантеличив шанувальників
Ксенія Собчак в іншому вбранні - та ж фотосесія

Ксенія Собчак в іншому вбранні - та ж фотосесія

instagram / xenia_sobchak

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Собчак засвітила глибокий виріз в дорогій прозорій сукні, але отримала купу критики від фанатів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Ксенія Собчак
Теги
Мода шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel