ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/Мода

Діон з'явилася на публіці в джинсах від українського бренду

399Читати матеріал російською

51-річна всесвітньо відома канадська співачка Селін Діон з'явилася на публіці в асиметричних джинсах від українського дизайнера Ксенії Шнайдер.

Артистка вибрала такий незвичайний наряд, щоб відвідати студію Cité du Cinéma в Сен-Дені. Про це повідомляє Vogue.com.

Селін Діон

Селін Діон

viva.ua

Новини
Ратаковскі блиснула голими сідницями: пікантні знімки

Співачка доповнила образ рожевим бюстьє з пір'ям, сонцезахисними окулярами в білій оправі, босоніжками з хутряним декором і сумочкою.

Селін Діон в джинсах від українського дизайнера

Селін Діон в джинсах від українського дизайнера

vogue.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, голлівудська актриса Демі Мур прийшла на святкування 10 річниці шлюбу Брюса Вілліса з Еммою Хемінг в платті-вишиванці від українського дизайнера Vita Kin. Вона доповнила вбрання розплетеними волоссям, світлим взуттям та окулярами.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Селін Діон
Тег
Мода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel