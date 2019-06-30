Діон з'явилася на публіці в джинсах від українського бренду

51-річна всесвітньо відома канадська співачка Селін Діон з'явилася на публіці в асиметричних джинсах від українського дизайнера Ксенії Шнайдер.

Артистка вибрала такий незвичайний наряд, щоб відвідати студію Cité du Cinéma в Сен-Дені. Про це повідомляє Vogue.com.

Селін Діон viva.ua

Співачка доповнила образ рожевим бюстьє з пір'ям, сонцезахисними окулярами в білій оправі, босоніжками з хутряним декором і сумочкою.

Селін Діон в джинсах від українського дизайнера vogue.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, голлівудська актриса Демі Мур прийшла на святкування 10 річниці шлюбу Брюса Вілліса з Еммою Хемінг в платті-вишиванці від українського дизайнера Vita Kin. Вона доповнила вбрання розплетеними волоссям, світлим взуттям та окулярами.

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