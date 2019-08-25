Дешево і зі смаком: спливли деталі про вбрання Зеленської на День Незалежності

Образ першої леді України Олени Зеленської на День Незалежності обійшовся їй максимум у п'ять тисяч гривень.
Таку суму нарахували у виданні "КП в Україні", з'ясувавши бренди одягу, який дружина президента Володимира Зеленського вибрала на урочистий захід.
Так, сукня першої леді від українського бренду PICO відноситься до розряду бюджетних – від 1200 до 2480 тисяч гривень.
Олена Зеленська в білій сукні
instagram / olenazelenska_official
Класичні сірі човники на широкому каблуці від Kachorovska atelier коштують приблизно 2600 тисяч гривень. Це взуття Зеленська обрала й на зустріч гостей у Маріїнському палаці.
Зеленська обрала білу сукню і сірі човники
instagram / olenazelenska_official
Сукня Зеленської ззаду
instagram / mrszelenska.daily
Олена і Володимир Зеленські
instagram / olenazelenska_official
Олена і Володимир Зеленські на урочистих заходах
instagram / mrszelenska.daily
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вже неодноразово обирала білу гаму на урочисті заходи. Нещодавно вона зустріла дружину прем'єр-міністра Ізраїлю в стриманій світлій сукні та туфлях-човниках.
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