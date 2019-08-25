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Дешево і зі смаком: спливли деталі про вбрання Зеленської на День Незалежності

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Образ першої леді України Олени Зеленської на День Незалежності обійшовся їй максимум у п'ять тисяч гривень.

Таку суму нарахували у виданні "КП в Україні", з'ясувавши бренди одягу, який дружина президента Володимира Зеленського вибрала на урочистий захід.

Так, сукня першої леді від українського бренду PICO відноситься до розряду бюджетних – від 1200 до 2480 тисяч гривень.

Олена Зеленська в білій сукні

Олена Зеленська в білій сукні

instagram / olenazelenska_official

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Класичні сірі човники на широкому каблуці від Kachorovska atelier коштують приблизно 2600 тисяч гривень. Це взуття Зеленська обрала й на зустріч гостей у Маріїнському палаці.

Зеленська обрала білу сукню і сірі човники

Зеленська обрала білу сукню і сірі човники

instagram / olenazelenska_official

Сукня Зеленської ззаду

Сукня Зеленської ззаду

instagram / mrszelenska.daily

Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські

instagram / olenazelenska_official

Олена і Володимир Зеленські на урочистих заходах

Олена і Володимир Зеленські на урочистих заходах

instagram / mrszelenska.daily

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вже неодноразово обирала білу гаму на урочисті заходи. Нещодавно вона зустріла дружину прем'єр-міністра Ізраїлю в стриманій світлій сукні та туфлях-човниках.

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Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Мода шоу-бизнес Стиль
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Если честно,то я рад за них,у них хоть какие-то перемены....
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