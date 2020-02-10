Чоловіки в сукнях і глибокі декольте: найепатажніші вбрання на "Оскар-2020". Фото

Для появи на червоній доріжці премії "Оскар-2020" багато зірок вибрали сміливі та яскраві образи.

OBOZREVATEL пропонує читачам побачити найепатажніші вбрання знаменитостей на червоній доріжці "Оскар".

Getty

Найепатажніші вбрання "Оскар-2020"

Всю увагу на червоній доріжці привернув до себе американський актор Біллі Портер. Чоловік, який славиться своїми ефектними образами, і на "Оскарі" здивував багатьох. Для виходу Біллі вибрав яскравий look: золотий наряд від Giles Deacon з топом, прикрашеним пір'ям, і спідницею з оригінальним принтом. Образ він доповнив черевиками від Jimmy Choo.

Біллі Портер Getty

Біллі Портер Getty

Біллі Портер Getty

Примітно, що цього року Портер став не єдиним чоловіком, хто вибрав жіноче вбрання. Так, у сукні з'явився на червоній доріжці і перукар Джонатан Ван Несс.

Джонатан Ван Несс Getty

Джонатан Ван Несс Getty

Джонатан Ван Несс Getty

Співачка Біллі Айліш любить епатувати публіку ефектними виходами. Наприклад, цього разу дівчина головним акцентом свого образу зробила зовсім не вбрання, а довгі чорні нігті.

Біллі Айліш Getty

Актриса Крістен Уіг з'явилася на "Оскарі" в червоній сукні з незвичайним низом, миттєво ставши героїнею мемів. Так, зірку вже порівняли з крабом.

Крістен Уіг Getty

Співачка Синтія Еріво позувала на премії в ефектній білій сукні з глибоким декольте, прозорими вставками і високими розрізами. Образ завершували яскравий макіяж і манікюр.

Синтія Еріво Getty

Синтія Еріво Getty

До речі, багато зоряних красунь цього року вирішили зробити акцент на декольте. Так, глибокими вирізами підкорювали "Оскар" модель Моллі Сімс, актриси Ребел Вілсон, Сірша Ронан, Брі Ларсон.

Моллі Сімс Getty

Ребел Вілсон Getty

Ребел Вілсон Getty

Сірша Ронан Getty

Брі Ларсон Getty

А ось актриса Кетрін Нардучі вибрала для виходу дуже яскраву сукню з рюшами.

Кетрін Нардучі Getty

На відміну від сміливих виходів багатьох зірок, співачка Джейнл Моне вибрала для церемонії максимально закриту сукню з накидкою.

Джейнл Моне Getty

Джейнл Моне Getty

Відійти від традиційних класичних смокінгів вирішив режисер Спайк Лі. Він зворушив усіх гостей вибором вбрання – костюм кольорів баскетбольної команди Lakers з номером "24", під яким грав загиблий в авіакатастрофі Кобі Брайант.

Спайк Лі Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стали відомі імена всіх переможців премії "Оскар-2020", яка пройшла в Лос-Анджелесі в ніч на 10 лютого.

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