Головна Новини
10 лютого • оновлено в 19:00
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Чоловіки в сукнях і глибокі декольте: найепатажніші вбрання на "Оскар-2020". Фото

13.5т
Читати матеріал російською

Для появи на червоній доріжці премії "Оскар-2020" багато зірок вибрали сміливі та яскраві образи.

OBOZREVATEL пропонує читачам побачити найепатажніші вбрання знаменитостей на червоній доріжці "Оскар".

Чоловіки в сукнях і глибокі декольте: найепатажніші вбрання на "Оскар-2020". Фото

Getty

Новини
"Оскар-2020": американська модель оголила величезні груди на червоній доріжці

Найепатажніші вбрання "Оскар-2020"

Всю увагу на червоній доріжці привернув до себе американський актор Біллі Портер. Чоловік, який славиться своїми ефектними образами, і на "Оскарі" здивував багатьох. Для виходу Біллі вибрав яскравий look: золотий наряд від Giles Deacon з топом, прикрашеним пір'ям, і спідницею з оригінальним принтом. Образ він доповнив черевиками від Jimmy Choo.

Біллі Портер

Біллі Портер

Getty

Біллі Портер

Біллі Портер

Getty

Біллі Портер

Біллі Портер

Getty

Примітно, що цього року Портер став не єдиним чоловіком, хто вибрав жіноче вбрання. Так, у сукні з'явився на червоній доріжці і перукар Джонатан Ван Несс.

Джонатан Ван Несс

Джонатан Ван Несс

Getty

Джонатан Ван Несс

Джонатан Ван Несс

Getty

Джонатан Ван Несс

Джонатан Ван Несс

Getty

Співачка Біллі Айліш любить епатувати публіку ефектними виходами. Наприклад, цього разу дівчина головним акцентом свого образу зробила зовсім не вбрання, а довгі чорні нігті.

Біллі Айліш

Біллі Айліш

Getty

Актриса Крістен Уіг з'явилася на "Оскарі" в червоній сукні з незвичайним низом, миттєво ставши героїнею мемів. Так, зірку вже порівняли з крабом.

Крістен Уіг

Крістен Уіг

Getty

Співачка Синтія Еріво позувала на премії в ефектній білій сукні з глибоким декольте, прозорими вставками і високими розрізами. Образ завершували яскравий макіяж і манікюр.

Синтія Еріво

Синтія Еріво

Getty

Синтія Еріво

Синтія Еріво

Getty

До речі, багато зоряних красунь цього року вирішили зробити акцент на декольте. Так, глибокими вирізами підкорювали "Оскар" модель Моллі Сімс, актриси Ребел Вілсон, Сірша Ронан, Брі Ларсон.

Моллі Сімс

Моллі Сімс

Getty

Ребел Вілсон

Ребел Вілсон

Getty

Ребел Вілсон

Ребел Вілсон

Getty

Сірша Ронан

Сірша Ронан

Getty

Брі Ларсон

Брі Ларсон

Getty

А ось актриса Кетрін Нардучі вибрала для виходу дуже яскраву сукню з рюшами.

Кетрін Нардучі

Кетрін Нардучі

Getty

На відміну від сміливих виходів багатьох зірок, співачка Джейнл Моне вибрала для церемонії максимально закриту сукню з накидкою.

Джейнл Моне

Джейнл Моне

Getty

Джейнл Моне

Джейнл Моне

Getty

Відійти від традиційних класичних смокінгів вирішив режисер Спайк Лі. Він зворушив усіх гостей вибором вбрання – костюм кольорів баскетбольної команди Lakers з номером "24", під яким грав загиблий в авіакатастрофі Кобі Брайант.

Спайк Лі

Спайк Лі

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стали відомі імена всіх переможців премії "Оскар-2020", яка пройшла в Лос-Анджелесі в ніч на 10 лютого.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Оскар 2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Оскар 2020
Особи
Сірша Ронан Брі Ларсон Спайк Лі
Місце
США
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
76
26
Смішно
10
Цікаво
8
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Архипов Михаил
Архипов Михаил
Дядя Адольф Гитлер подобными животными печи топил...Представляйте какая экономия энергоресурсов...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
К чему свой дух томить в темнице тесной устоев, предрассудков и клише? Вам женские наряды интересны? Ну, что ж, тогда и я признаюсь честно: такой наряд мне тоже по душе. Хоть каждый день согласен повторять я напарнице, любовнице, жене: - Мадам, я обожаю Ваши платья! Но только лишь на Вас, а не на мне. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги