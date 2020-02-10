Чоловіки в сукнях і глибокі декольте: найепатажніші вбрання на "Оскар-2020". Фото

Для появи на червоній доріжці премії "Оскар-2020" багато зірок вибрали сміливі та яскраві образи.
OBOZREVATEL пропонує читачам побачити найепатажніші вбрання знаменитостей на червоній доріжці "Оскар".
Getty
Найепатажніші вбрання "Оскар-2020"
Всю увагу на червоній доріжці привернув до себе американський актор Біллі Портер. Чоловік, який славиться своїми ефектними образами, і на "Оскарі" здивував багатьох. Для виходу Біллі вибрав яскравий look: золотий наряд від Giles Deacon з топом, прикрашеним пір'ям, і спідницею з оригінальним принтом. Образ він доповнив черевиками від Jimmy Choo.
Біллі Портер
Getty
Біллі Портер
Getty
Біллі Портер
Getty
Примітно, що цього року Портер став не єдиним чоловіком, хто вибрав жіноче вбрання. Так, у сукні з'явився на червоній доріжці і перукар Джонатан Ван Несс.
Джонатан Ван Несс
Getty
Джонатан Ван Несс
Getty
Джонатан Ван Несс
Getty
Співачка Біллі Айліш любить епатувати публіку ефектними виходами. Наприклад, цього разу дівчина головним акцентом свого образу зробила зовсім не вбрання, а довгі чорні нігті.
Біллі Айліш
Getty
Актриса Крістен Уіг з'явилася на "Оскарі" в червоній сукні з незвичайним низом, миттєво ставши героїнею мемів. Так, зірку вже порівняли з крабом.
Крістен Уіг
Getty
Співачка Синтія Еріво позувала на премії в ефектній білій сукні з глибоким декольте, прозорими вставками і високими розрізами. Образ завершували яскравий макіяж і манікюр.
Синтія Еріво
Getty
Синтія Еріво
Getty
До речі, багато зоряних красунь цього року вирішили зробити акцент на декольте. Так, глибокими вирізами підкорювали "Оскар" модель Моллі Сімс, актриси Ребел Вілсон, Сірша Ронан, Брі Ларсон.
Моллі Сімс
Getty
Ребел Вілсон
Getty
Ребел Вілсон
Getty
Сірша Ронан
Getty
Брі Ларсон
Getty
А ось актриса Кетрін Нардучі вибрала для виходу дуже яскраву сукню з рюшами.
Кетрін Нардучі
Getty
На відміну від сміливих виходів багатьох зірок, співачка Джейнл Моне вибрала для церемонії максимально закриту сукню з накидкою.
Джейнл Моне
Getty
Джейнл Моне
Getty
Відійти від традиційних класичних смокінгів вирішив режисер Спайк Лі. Він зворушив усіх гостей вибором вбрання – костюм кольорів баскетбольної команди Lakers з номером "24", під яким грав загиблий в авіакатастрофі Кобі Брайант.
Спайк Лі
Getty
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стали відомі імена всіх переможців премії "Оскар-2020", яка пройшла в Лос-Анджелесі в ніч на 10 лютого.
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