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Брюки-кльош і жакет за 850 доларів: Катя Осадча на гучній вечірці

3.4тЧитати новину російською

Телеведуча Катя Осадча продемонструвала стильний образ. Днями в Києві відбулася церемонія вручення нагород Cosmopolitan Awards-2018 .

Для світського заходу Катерина обрала білі штани-кльош і жакет з кишенями від українського бренду ELENAREVA, вартістю 855 доларів (22 тисячі гривень).

Катя Осадча та Володимир Остапчук з дружиною

Фото: instagram.com/svitsketv

Надя Дорофеєва, Володимир Дантес, Катя Осадча

Фото: instagram.com/svitsketv

Женя Галич і Катя Осадча

Фото: instagram.com/svitsketv

Жакет як у Осадчої

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На вечірці Осадча зустріла Надю Дорофеєву, Володимира Дантеса, Женю Галича, Володимира Остапчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Катя Осадча розповіла, як їй вдається поєднувати материнство і успішну кар'єру.

Особа
Катя Осадча
Місце
Україна
Об'єкти
МодаСтиль
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