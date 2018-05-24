Брюки-кльош і жакет за 850 доларів: Катя Осадча на гучній вечірці

Телеведуча Катя Осадча продемонструвала стильний образ. Днями в Києві відбулася церемонія вручення нагород Cosmopolitan Awards-2018 .

Для світського заходу Катерина обрала білі штани-кльош і жакет з кишенями від українського бренду ELENAREVA, вартістю 855 доларів (22 тисячі гривень).

Катя Осадча та Володимир Остапчук з дружиною Фото: instagram.com/svitsketv

Надя Дорофеєва, Володимир Дантес, Катя Осадча Фото: instagram.com/svitsketv

Женя Галич і Катя Осадча Фото: instagram.com/svitsketv

Жакет як у Осадчої скріншот

На вечірці Осадча зустріла Надю Дорофеєву, Володимира Дантеса, Женю Галича, Володимира Остапчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Катя Осадча розповіла, як їй вдається поєднувати материнство і успішну кар'єру.