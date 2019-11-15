Брудна голова і неслухняний чубчик: модні зачіски сезону 2019-2020

Стилісти на модних показах продемонстрували несподівані тренди зачісок цього сезону, а зірки вже почали щосили ними користуватися.

На подіумах можна було побачити і брудну голову, і "зализане" волосся, і навіть неслухняний чубчик. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які засыски в тренді.

Модні зачіски сезону 2019-2020

Брудне волосся

Анастасія Івлєєва / Ірина Шейк

Як би несподівано це не звучало, але виходити з дому з "немитою" головою тепер модно. Хоча, цей стилістичний прийом все ж досягається не шляхом відсутності необхідної гігієнічної процедури. Стилісти наносять спеціальні гелі та інші засоби для того, щоб волосся біля коріння трималося разом. Ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва вже випробувала на собі цей тренд в новій фотосесії. Виглядає стильно, хоч і дуже сміливо.

Зализане волосся

Белла Хадід / показ KATERINA KVIT

В принципі, ця тенденція вже давно перестала бути новою, але "спливає" на показах не так часто. Цього року подібну зачіску можно було побачити як на зарубіжних показах, так і на українських. Це зручний варіант для тих, хто не любить волосся на обличчі, особливо, через вітер. Більш того, якщо правильно підібрати одяг, образ виходить вишуканим. До слова, з такою зачіскою для французького Vogue знялася Белла Хадід.

Неслухняний чубчик

Даша Астаф'єва / Chloé

Ще однією фішкою сезону, яка допоможе зробити зачіску "святковою", є кучерявий чубчик. Це – справжній порятунок для тих, хто не встигає дійти до салону, щоб зрізати локони, які лізуть в очі. Українська співачка Даша Астаф'єва в одній зі своїх фотосесій знімалася з зачіскою в стилі "афро", яку прикрашала саме такий чубчик.

Ретроволна

Даша Астаф'єва / Fendi

Ще один модний тренд. Така зачіска прикрасить будь-який образ на вечірці або офіційному заході. Укласти волосся таким чином – не найпростіше заняття, але результат вартий будь-яких мук. Астаф'єва довела це на одному з офіційних виходів.

Косий чубчик

Моніка Беллуччі / колекція Katerina Kvit

І знову повернувся в моду косий чубчик, який можна було побачити на кожній другій дівчині в 00-х роках. Стильне рішення для тих, кому набридло звичайне обрамлення обличчя, або, якщо не хочеться накручувати локони. Красуня Моніка Беллуччі, яка нещодавно змінила зачіску, довела, що цей чубчик ще й робить обличчя молодшим.

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку з топ-5 кращих зачісок на зиму 2019-2020, яка дозволить модницям бути в тренді.

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