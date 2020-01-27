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27 січня • оновлено в 09:06
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Без білизни: найвідвертіші вбрання зірок на "Греммі-2020"

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У ніч з 26 на 27 січня в Лос-Анджелесі пройшла 62-а церемонія вручення музичної премії "Греммі". Для виходу на червону доріжку багато зірок вибрали досить сміливі образи.

OBOZREVATEL пропонує читачам побачити, в яких вбраннях знаменитості з'явилися на церемонії вручення премії.

Найвідвертіші вбрання на "Греммі-2020"

Найвідвертіші вбрання на "Греммі-2020"

Getty

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Так, 46-річна модель Хайді Клум вже традиційно зробила ставку на сексуальність. Цього разу зірка з'явилася на публіці в прозорій сукні, яка була розшита паєтками, з декольте до пупка і високим розрізом.

Хайді Клум

Хайді Клум

Getty

Актриса Пріянка Чопра з'явилася на "Греммі" в сукні від Ralph & Russo з дуже глибоким вирізом, який оголив пишні груди зірки.

Пріянка Чопра

Пріянка Чопра

Getty

Пріянка Чопра

Пріянка Чопра

Getty

Модель Кріссі Тейген підкреслила спокусливе декольте ефектним вбранням від Yanina Couture.

Кріссі Тейге

Кріссі Тейге

Getty

Акцентувати увагу на пишних грудях вирішила і виконавиця Наталі Йоахім.

Наталі Йоахім

Наталі Йоахім

Getty

Справив фурор на червоній доріжці і трансгендерний YouTube-блогер і візажист Микита Драгун. На червоній доріжці зірка з'явився у відвертій прозорій сукні, виставивши напоказ спокусливу фігуру.

Микита Драгун

Микита Драгун

Getty

Микита Драгун

Микита Драгун

Getty

Не залишилася непоміченою на "Греммі" і співачка Піа Міа. Для виходу дівчина вибрала коротку сукню з бахромою і відвертим вирізом на спині.

Піа Міа

Піа Міа

Getty

22-річна автор пісень Нідж Чарльз з'явилася перед фотографами в досить сміливому вбранні.

Нідж Чарльз

Нідж Чарльз

Getty

Одним з найбільш епатажних став вихід виконавця Рікі Ребел. 39-річний чоловік з'явився на премії в червоному шкіряному костюмі з вирізами, оголивши голі сідниці. На них Ріки написав "Імпічмент це".

Ріки Ребел

Ріки Ребел

Getty

Ріки Ребел

Ріки Ребел

Getty

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що відомо про американську піаністку українського походження Надію Шпаченко, яка виграла "Греммі-2020" у категорії "Кращий збірник класичної музики".

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Автор
Анна Міхно
Особи
Кріссі Тейге Хайді Клум
Місце
США
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