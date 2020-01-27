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27 січня • оновлено в 13:43
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Американська репзірка оголила пишні груди на світській вечірці: гарячі фото

2.6т
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Відома американська реперка Карді Бі (Cardi B) прийшла на вечірку з нагоди вручення музичної премії "Греммі" у відвертому вбранні.

Так, зірка з'явилася в рожевій приталеній сукні зі сміливим декольте, яке ледве прикривало її величезні груди. Свій образ Карді доповнила довгими сережками та каблучкою, а також яскравим макіяжем (всі фото дивіться нижче).

Карді Бі на церемонії вручення "Греммі"

Карді Бі на церемонії вручення "Греммі"

Карді Бі у відвертій сукні

Карді Бі у відвертій сукні

Карді Бі сексуально позує на камеру

Карді Бі сексуально позує на камеру

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До речі, вечірку Карді Бі відвідала не одна, а зі своїм чоловіком Кіарі Кендреллом Сефасом, відомим під псевдонімом Offset. На деяких знімках видно, як він тримав реперку за груди, що ледь не вискочили з сукні.

Кіарі Кендрелл Сефас і Карді Бі

Кіарі Кендрелл Сефас і Карді Бі

Карді Бі засвітила пишні груди

Карді Бі засвітила пишні груди

Кіарі Кендрелл Сефас тримав Карді Бі за груди

Кіарі Кендрелл Сефас тримав Карді Бі за груди

Карді Бі і Кіарі Кендрелл Сефас

Карді Бі і Кіарі Кендрелл Сефас

Раніше OBOZREVATEL опублікував топ найвідвертіших образів зірок на "Греммі-2020".

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Стиль Мода
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