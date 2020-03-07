Донька Заворотнюк вперше відверто заговорила про хворобу матері

Дочка Анастасії Заворотнюк, Анна, з'явилася в мережі через майже п'ять місяців мовчання.
Анна Заворотнюк опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, присвятивши його всім, хто підтримує її на даний час. За її словами, зараз дочка зірки проходить найскладніший період в житті.
Анна Заворотнюк
@anna_zavorotnyuk
"Сказати що у мене стрес, - це не сказати навіть малої частини того, через що я зараз проходжу. Мені багато чим є поділиться з вами, але сподіваюся ви розумієте як це складно і я тримаю все глибоко всередині свого серця. Я в пошуках своєї точки опори, звичайно ж сім'я і близькі люди дуже мені допомагають. я люблю вас всіх і я глибоко переконана, що вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща в світі мама видужає і в наш будинок знову увійде радість і щастя", - написала Анна .
Користувачі масово підтримали дочку Заворотнюк, звернувшись до неї з теплими коментарями. "Здоров'я вашій мами", "Ганнуся, тримайтеся, ми з Вами! Всього самого доброго і світлого!!!", "Сил вам і терпіння! Ваша матуся одужає, по-іншому ніяк!", "Все так і буде, Анечка! ми теж в це віримо!","Ви приголомшлива сім'я, рідні діти, люблячий чоловік, це все що потрібно".
Хочу присвятити цей пост всім тим, хто любить і підтримує мене в найскладніший період мого життя. Сказати що у мене стрес, - це не сказати навіть малої частини того, через що я зараз проходжу. Мені багато чим є поділиться з вами, але сподіваюся ви розумієте як це складно і я тримаю все глибоко всередині свого серця. Я в пошуках своєї точки опори, звичайно ж сім'я і близькі люди дуже мені допомагають. Я люблю вас всех🙏🏻 і я глибоко переконана, що вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща в світі мама видужає і в наш будинок знову увійде радість і щастя
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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