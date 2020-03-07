Донька Заворотнюк вперше відверто заговорила про хворобу матері

Дочка Анастасії Заворотнюк, Анна, з'явилася в мережі через майже п'ять місяців мовчання.

Анна Заворотнюк опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, присвятивши його всім, хто підтримує її на даний час. За її словами, зараз дочка зірки проходить найскладніший період в житті.

Анна Заворотнюк @anna_zavorotnyuk

"Сказати що у мене стрес, - це не сказати навіть малої частини того, через що я зараз проходжу. Мені багато чим є поділиться з вами, але сподіваюся ви розумієте як це складно і я тримаю все глибоко всередині свого серця. Я в пошуках своєї точки опори, звичайно ж сім'я і близькі люди дуже мені допомагають. я люблю вас всіх і я глибоко переконана, що вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща в світі мама видужає і в наш будинок знову увійде радість і щастя", - написала Анна .

Користувачі масово підтримали дочку Заворотнюк, звернувшись до неї з теплими коментарями. "Здоров'я вашій мами", "Ганнуся, тримайтеся, ми з Вами! Всього самого доброго і світлого!!!", "Сил вам і терпіння! Ваша матуся одужає, по-іншому ніяк!", "Все так і буде, Анечка! ми теж в це віримо!","Ви приголомшлива сім'я, рідні діти, люблячий чоловік, це все що потрібно".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.