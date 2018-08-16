Гаряча "бабуля": найвідвертіші фото 60-річної Мадонни за роки на сцені

Легендарна співачка, королева світової поп-музики Мадонна у четвер, 16 серпня відзначає ювілей - артистці виповнилося 60 років.

Зірка провела на сцені практично сорок років життя. За період своєї кар'єри вона не тільки зуміла заслужити любов і повагу мільйонів слухачів по всьому світу, але також і вельми часто наражалася на критику через власну схильність до провокаційних вчинків, зокрема знаменитість нерідко демонструвала оголене тіло на публіці.

OBOZREVATEL пропонує добірку найгарячіших фотографій Мадонни за період її музичної та світської діяльності.

Pinterest

Кар'єра Мадонни розпочалася у 1979 році. За весь час співачка встигла випустити тринадцять студійних і п'ять концертних альбомів, шість збірників і 82 сингли, дати сотні концертів в усіх куточках світу, а також потрапити до Книги рекордів Гіннеса, як найбільш комерційно успішна виконавиця.

Pinterest

Etoday

Etoday

Крім пісень Мадонна виступала продюсером, актрисою, режисером і дитячою письменницею. Також артистка є благодійниця і послом доброї волі ООН і активно допомагає організаціям, що борються зі СНІДом та іншими глобальними проблемами людства.

Etoday

Etoday

Pinterest

Pinterest

Зазначимо, свій день народження Мадонна вирішила відсвяткувати у Марракеші - стародавнє місто в Марокко давно їй подобається. Про своє перебування в цьому місті вона написала у Instagram. Характерно, що з нагоди візиту Мадонни на головний і загальнодоступний ринок Марракеша місцева поліція забезпечила посилений контроль на підходах до пам'ятки архітектури.

Публікація від Madonna (@madonna) 15 Авг 2018 о 2:00 PDT

Публікація від Madonna (@madonna) 15 Авг 2018 у 4:43 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мадонна знялася в пікантному образі для обкладинки відомого глянцю Vogue, вибравши для зйомки одяг від українського дизайнера.