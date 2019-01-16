Фото-рекордсмен курячого яйця в Instagram: розкрито секрет

Фотографія яйця, яка стала найпопулярнішою в Instagram після публікації аккаунтом @world_record_egg, виявилася промо інтернет-магазину.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook засновник "Мама SOS", керівник батьківського сегмента в Edipresse Ukraine Юлія Горошко.

"Пост із яйцем виявився промо інтернет-магазину. В акаунті world_record_egg з'явилося посилання на сайт творця акції. Пост із закликом ставити лайки під фото курячого яйця з'явився 4 січня в Instagram і на сьогодні зібрав уже понад 44 млн лайків", – зазначила вона.

За словами Горошко, в акаунті з'явилося посилання на сторінку замовлення футболок з написом "Я лайкнув яйце".

"Футболки можна придбати за 15 фунтів стерлінгів, а акція закінчується 16 січня. Сайт належить британському інтернет-магазину дизайнерських речей Everpress", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотографію яйця пояснювали тим, що обліковий запис створили, щоб побити рекорд знімка дитини моделі Кайлі Дженнер і репера Тревіса Скотта.

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