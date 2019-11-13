Головна Новини
13 листопада • оновлено в 05:55
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Жироспалювачі для схуднення: дієтолог сказала чи є толк

670
Читати матеріал російською

Вживаючи жироспалювачі з числа спортивного харчування, і при цьому лежачи на дивані, неможливо скинути вагу. Ефект буде помітний лише при дотриманні харчування і заняттях спортом.

Таку думку висловила дієтолог Вікторія Кляуз в своєму Telegram-каналі. Вона додала, що деякі речовини в жироспаобвачах заборонені FDA, а інші – не вивчені в плані віддалених побічних дій.

Новини
Не можна натще: дієтологиня назвала небезпечні продукти

"Найбільш частими побічними ефектами є прискорений пульс, порушення сну, сухість у роті, тремор рук ... Я не рекомендую приймати жироспалювачі, так як немає серйозної доказової бази по їх безпеки", – зазначила дієтолог.

Дієтолог сказала, чи допомагають жироспалювачі для схуднення

Дієтолог сказала, чи допомагають жироспалювачі для схуднення

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала кращу дієту для схуднення без наслідків.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки