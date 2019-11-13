Жироспалювачі для схуднення: дієтолог сказала чи є толк

Вживаючи жироспалювачі з числа спортивного харчування, і при цьому лежачи на дивані, неможливо скинути вагу. Ефект буде помітний лише при дотриманні харчування і заняттях спортом.

Таку думку висловила дієтолог Вікторія Кляуз в своєму Telegram-каналі. Вона додала, що деякі речовини в жироспаобвачах заборонені FDA, а інші – не вивчені в плані віддалених побічних дій.

"Найбільш частими побічними ефектами є прискорений пульс, порушення сну, сухість у роті, тремор рук ... Я не рекомендую приймати жироспалювачі, так як немає серйозної доказової бази по їх безпеки", – зазначила дієтолог.

Дієтолог сказала, чи допомагають жироспалювачі для схуднення 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала кращу дієту для схуднення без наслідків.

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