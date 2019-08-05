Як зрозуміти, що пора перестати худнути: поради експерта

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як зрозуміти, що пора перестати худнути.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Коли залишаються 3-5 кг або коли потрібно скинути лише 3-5 кг, дії наші точно такі ж, як і на самому початку при будь-якій вазі: чисте харчування, зміна схем живлення раз в тиждень. А якщо останні кг не йдуть, а ви зробили все, що могли, значить зайві вони були тільки у вашій голові", — написала Усенко.

Фото: inform35.ru

Також вона додала, що тіло саме знає, в якій вазі вам комфортно.

"Ваше тіло знає, в якій вазі вам комфортно і для здоров'я не небезпечно. Ви ж хочете залишитися з волоссям, місячними, здоров'ям після схуднення?", — підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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