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3 вересня • оновлено в 13:15
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/ Дієта і фітнес

Як знизити апетит і побороти голод: названі прості способи

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Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як побороти почуття голоду і знизити апетит.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Всі ми стикалися зі стресами, перевтомою, дієтами. Це може провокувати почуття голоду, та й взагалі, відчуття голоду може провокувати багато чого: недобір по калорійності, нюанси зі здоров'ям, гормонами і т.д. Але якщо ми говоримо про "я здоровий (а)", просто постійно хочу щось жувати, тоді потрібно звернути увагу на кілька способів боротьби з цим", — написала Усенко.

Як знизити апетит і побороти голод: названі прості способи

Фото: growfood.pro

Так, за словами дієтолога, можна збільшити споживання білка (1,2 гр на кг ваги). Адже білок насичує і не дасть відчуттю голоду швидко проявитися. Також вона порекомендувала додати в раціон фрукти, овочі і крупи.

"Обов'язково додайте в раціон фрукти, овочі і крупи (багаті клітковиною). Можна також збільшувати споживання клітковини з 20 гр в день, до 30 гр в день, якщо боретеся з почуттям голоду", — зазначила Усенко.

Як знизити апетит і побороти голод: названі прості способи

Фото: coraltime.club

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Крім того, експерт додала, що якщо ви страждаєте сильно від почуття голоду протягом дня, то потрібно додати у свій раціон перед обідом овочевий суп, це дозволить швидше дати сигнал мозку про те, що ви наїлися. А також Усенко порекомендувала контролювати споживання води.

"На кілограм ваги потрібно вживати по 30-35-40 мл води. Порахуйте свою норму і дотримуйтеся її. Це може втамувати спрагу і тим самим знизити почуття голоду", — зазначила дієтолог.

Як знизити апетит і побороти голод: названі прості способи

Фото: zabavnik.club

Усенко підсумувала, що також здоровий сон в кількості 7-8 годин зменшує відчуття голоду протягом дня.

Як знизити апетит і побороти голод: названі прості способи

Фото: tbn-tv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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