Як утримати вагу: дієтологиня назвала головне правило

Для того, щоб людина змогла утримати вагу після схуднення, необхідно не сидіти на вічній дієті, а просто дотримуватися правильного харчування – без зважування їжі і строгих заборон.

Про це повідомила дієтологиня Вікторія Кляуз на сторінці в Telegram. Вона підкреслила, що при поверненні неправильного варіанту харчування, вся вага набирається знову уже за 2-3 роки.

"Непорушні принципи – не їсти перед сном і не перекушувати кожну годину. А як же торт, і шоколад, і алкоголь? Все це можна в помірній кількості. Якщо частка шкідливої їжі становить 10% від тижневого раціону, то вага не повернеться", – запевнила дієтологиня.

Підтримати метаболізм на хорошому рівні допоможуть заняття спортом. При цьому важлива не тривалість заняття, а регулярність.

"І найважливіше - зважуйтеся раз на місяць і робіть виміри, дивіться, справляєтеся ви з завданням утримати вагу", – порадила Кляуз.

Названий спосіб утримати вагу GrowFood

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня дала пораду, як не погладшати в новорічні свята.

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